Экономика
Finam.RuЦБ РФ прогнозирует инфляцию в первые месяцы 2020 года на уровне 3,5-4%
Банк России ожидает, что инфляция в первые месяцы 2020 года в годовом выражении составит 3,5-4%. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Сегодня Банк России понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%.
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Автоматически обработаны 6982 источника, обновлено в 09:53, Вашингтон
Культура
Участники «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре
Актер Вячеслав Мясников, выступавший в составе "Уральских пельменей", анонсировал в своем Instagram последний гастрольный тур программы "Ваши пельмени".
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Российская газета 03:10
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В Японии обнаружен полный скелет нового вида гадрозавра
Во время проведения археологических раскопок на территории острова Хоккайдо учёные обнаружили полный скелет ранее неизвестного науке вида гадрозавра.
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Абызову предъявили новое обвинение
Бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества, предъявлено новое обвинение по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств), заявил «Ведомостям» его адвокат Александр Аснис.
Ведомости 09:40
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
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Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Происшествия
Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой
В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.
Lenta.ru 07:21
Армия и оружие
СМИ назвали имена погибших в Сирии российских военнослужащих
РБК выяснил имена погибших в Сирии российских военнослужащих.
Коммерсантъ 09:29
Происшествия
СК завел дело после обрушения заброшенного здания в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения заброшенного здания в Московской области, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
РИА Новости 09:24
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Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
Газета.Ru 08:37
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На дом Памфиловой совершено нападение
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Происшествия
В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери
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Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
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Собянин представил Россию без Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в экономике России, напомнив противникам больших городов о том, что крупные агломерации всегда являются своеобразными локомотивами развития для государства.
Вести.Ru 09:15
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Telegram разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов
Telegram выпустил обновление с расширенными настройками конфиденциальности, которые позволят пользователям скрывать свои номера телефонов.
РБК 08:00
Происшествия
Медвежонок в США пробрался в гостиницу и уснул в раковине
В США медвежонок забрел в одну из гостиниц штата Монтана и уснул в женском туалете.
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Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.
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Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Энергетика
Козак рассказал о предстоящем экспорте газа в Китай по «Силе Сибири»
Первые поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начнутся 1 декабря, как и предусмотрено договором купли-продажи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, который курирует ТЭК.
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Шоу-бизнес
Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
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В Нижнем Тагиле третьеклассник поехал в школу на машине и устроил ДТП
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Политика
Британская оппозиция не поддержит проведение выборов до 31 октября
Оппозиционные партии Великобритании договорились не поддерживать поведение досрочных парламентских выборов до 31 октября, даты выхода страны из Евросоюза при отсутствии сделки, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на членов оппозиционных партий.
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Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
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