Банк России ожидает, что инфляция в первые месяцы 2020 года в годовом выражении составит 3,5-4%. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Сегодня Банк России понизил ключевую ставку с 7,25% до 7%.

ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в первые месяцы 2020 года на уровне 3,5-4%

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