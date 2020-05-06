Экономика
Московский КомсомолецЦБ РФ рассчитывает на смягчение ограничений в июне
Центробанк обнародовал доклад о денежно-кредитной политике, в котором отмечается, что один нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП РФ от 1,5 до 2% или от 4,5% до 6% из ВВП соответствующего квартала.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:25, Ашберн
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Общество
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова предупредила россиян об опасности антисептиков для кожи.
Lenta.ru вчера в 21:46
Политика
Президент Чехии объяснил снос памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан и ранее называл снос памятника глупостью, но призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела европейского государства 3 апреля в Праге снесен памятник освободителю города – маршалу Ивану Коневу.
Победа РФ вчера в 06:27
Политика
Путин изучит советы по отмене ограничений из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации решений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ознакомится с рекомендациями по постепенной отмене введенных в связи с этим ограничений. об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Труд вчера в 03:54
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Сергей Кравцов, Министр Просвещения России заявил, что основной государственный экзамен (ОГЭ) в России могут отменить в этом году из-за эпидемии коронавируса.
Обзор газет 05 мая в 08:41
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Общество
Создана первая в мире вакцина, убивающая коронавирус
Итальянские ученые разработали первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус.
Петербургский дневник вчера в 15:03
Общество
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи
В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Кузбассе после заражения коронавирусом вылечились 26 человек.
REGNUM вчера в 00:52
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Футбол
Кокорин перевел миллион рублей на лечение тяжелобольной девочки
РИА Новости вчера в 15:14
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily вчера в 11:02
Общество
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Общество
В Москве с 12 мая возобновят работу промпредприятия и стройки
С 12 мая в Москве планируют возобновить работу всех строительных организаций и промышленных предприятий.
РБК вчера в 09:52
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
Вильфанд предупредил о сильной жаре в российских регионах
Температура выше 25 градусов ожидается в День победы на Урале и в Сибири, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 23:20
Хоккей
С Панариным, Шипачёвым и молодёжной тройкой. Какой была бы сборная России на ЧМ-2020
Наконец, в сборной России на чемпионате мира наверняка бы была молодёжная тройка Марченко – Морозов – Подколзин.
Чемпионат вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета вчера в 06:23
Гаджеты
Под угрозой все смартфоны Samsung, начиная с 2014 года выпуска. Срочно обновляться
Проблема кроется в формате изображений Qmage (.qmg), который поддерживаются всеми смартфонами Samsung, выпущенными с 2014 года, а также тем, как графическая библиотека Android Skia работает с такими изображениями, присланными на устройство.
iXBT.com вчера в 23:30
Общество
Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса
В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян.
Lenta.ru 01:05
Политика
Помпео заявил премьеру Чехии о «враждебном влиянии» Китая и России
В ходе телефонного разговора между госсекретарем США Майком Помпео и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем глава Госдепа США заявил об обеспокоенности Вашингтона «враждебным влиянием» со стороны России и Китая на Чехию.
Известия вчера в 22:09
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Авто
Новый кроссовер Toyota получил название Frontlander
Как сообщает портал "Новые автомобили", модель получила название Toyota Frontlander.
Новые автомобили 05 мая в 00:44
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
Общество
Мэрия: 9 мая облака над Москвой разгонят не для прогулок горожан
В мэрии Москвы заявили о том, что облака над российской столицы в день празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне разгонят для обеспечения безопасности полетов авиации, но не для прогулок жителей и гостей города.
Московский Комсомолец 00:49
Армия и оружие
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Lenta.ru вчера в 17:12