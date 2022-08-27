Сохранен запрет на продажу валюты, полученной «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ.
К перечню других источников отнесены валютные средства сделок с банками-нерезидентами и средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.
Посольство РФ в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина после публикаций итальянской газеты La Repubblica и других международных изданий о "сотруднице ГРУ", которая якобы под выдуманным именем собирала информацию в Италии.