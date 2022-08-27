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ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро

ЦБ хочет увеличить предложения наличных долларов и евро для физических лиц со стороны банков.
Frank Media
Сохранен запрет на продажу валюты, полученной «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ.
Коммерсантъ
К перечню других источников отнесены валютные средства сделок с банками-нерезидентами и средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.
Lenta.ru
ЦБ в начале марта ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в России на фоне западных санкций.
Коммерсантъ

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ЦБ России расширил возможности банков по продаже иностранной валюты
RT на русском05:00
ЦБ смягчил правила продажи банками наличной валюты населению
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