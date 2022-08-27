Сохранен запрет на продажу валюты, полученной «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ.
Россия может применить свое ядерное оружие только в четырех определенных ситуациях и они не являются секретом, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.
По мнению председателя правления киностудии «Союзмультфильм», генерального директора киностудии имени Горького Юлианы Слащевой, у россиян самыми популярными жанрами являются комедии и семейные приключенческие фильмы.