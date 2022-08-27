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ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро

ЦБ хочет увеличить предложения наличных долларов и евро для физических лиц со стороны банков.
Frank Media
Сохранен запрет на продажу валюты, полученной «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ.
Коммерсантъ
ЦБ в начале марта ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в России на фоне западных санкций.
Коммерсантъ
По-прежнему до 9 марта 2023 года действует ограничение на снятие наличных денег — регулятор установил лимит в десять тысяч долларов или евро со счета или вклада.
РИА Новости

Подробнее о событии

Банк России расширил возможности по продаже наличных долларов и евро населению
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