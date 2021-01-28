ЦБ РФ рассказал о способе снижения числа звонков из банков
Звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах можно прекратить, сообщила представитель службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Анна Подковкина.В источнике
С чего всё началось
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Специалист отметила, что отказаться от звонков с предложениями кредита можно в устной, а если это не поможет, то в письменной форме. В случае, если и после этого звонки продолжает поступать, клиент может обратиться с жалобой к регулятору, то есть в Центробанк.
Радио Sputnik18:00
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