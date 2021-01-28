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ЦБ РФ рассказал о способе снижения числа звонков из банков

Звонки из банков с информацией о предварительно одобренных кредитах можно прекратить, сообщила представитель службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Анна Подковкина.В источнике
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Радио Sputnik

В ЦБ назвали способ прекратить звонки с рекламой кредитов

Специалист отметила, что отказаться от звонков с предложениями кредита можно в устной, а если это не поможет, то в письменной форме. В случае, если и после этого звонки продолжает поступать, клиент может обратиться с жалобой к регулятору, то есть в Центробанк.
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