Специалист отметила, что отказаться от звонков с предложениями кредита можно в устной, а если это не поможет, то в письменной форме. В случае, если и после этого звонки продолжает поступать, клиент может обратиться с жалобой к регулятору, то есть в Центробанк.

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