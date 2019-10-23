Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
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Эксперты назвали факторы, способные обрушить курс рубля: ЦБ уронит ставку
Московский Комсомолецвчера в 14:18
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:27, Ашберн
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В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
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Общество
Норвежский лоукостер закупит 40 самолетов Superjet, пишут СМИ
Компания "Гражданские самолеты Сухого" заключила с норвежским лоукостером Norwegian Air Shuttle меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
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Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
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Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
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В России изменится способ расчета транспортного налога
Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей может изменить налоговое законодательство России.
Автоновости дня вчера в 07:30
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Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»
Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
ТАСС вчера в 10:30
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Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 04:30
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В Саратове возле администрации ночью бегал кабан
В Заводском районе Саратова между жилых домов бегал кабан.
Четвертая Власть 01:40
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Коллектор НСВ подтвердил кражу своим сотрудником данных клиентов банка
Коллекторское агентство «НСВ» (Национальная служба взыскания) подтвердило факт ареста сотрудника компании, который подозревается правоохранительными органами в хищении персональных данных клиентов одного из российских банков.
Известия 04:35
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Союзное Вече вчера в 09:02
Авто
Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер
В следующем году французский автопроизводитель может выпустить новый бюджетный SUV, который поступит в продажу ни индийском рынке.
SpeedMe 23 октября в 03:23
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Общество
Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид
Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
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УАЗ представил «Патриот» для ДПС
Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
Автоновости дня вчера в 09:20
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе
Вечерняя Москва 02:54
Происшествия
Братья-близнецы с Украины покончили с собой в подмосковном лесу
Следственный комитет начал проверку. Источник в правоохранительных органах рассказал «Ленте.ру», что оба брата — граждане Украины.
Lenta.ru 04:57
Политика
Кадыров отстранил Даудова от руководства территориальным сектором
Кавказский узел 22 октября в 13:03
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.
Российская газета 00:45
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Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
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Общество
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Бывший педагог из Челябинска Елена Михальченко, которая живет в подсобке школы 20 лет, получит квартиру, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо
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В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Здоровье
Новосибирские кардиохирурги выполнили пятую в мире «слепую» операцию
Уникальную операцию для лечения ишемической болезни сердца выполнили кардиохирурги новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина.
Российская газета 03:53
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Новый iPhone SE 2 появится в продаже весной 2020 года
OAnews 23 октября в 19:00
Политика
Патрушев: зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки
Патрушев раскритиковал ситуацию с кибербезопасностью в Сибири, отметив, что часть важных объектов остается не защищенной.
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Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
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