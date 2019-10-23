Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.
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