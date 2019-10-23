Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.

Политика Сноуден рассказал, что попал в России в «ловушку» Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не делает его жизнь легче.

Политика В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Общество В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.

Экономика Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business Россия заняла 28 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, поднявшись по сравнению с 2018 годом на три позиции.

Политика МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

Футбол Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.

Путешествия Туроператоры рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию Отмечается, что в минувшем году возможность купить такую путевку на лето будущего года появилась у россиян только в ноябре.

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах» Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.

Здоровье Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.

Единоборства Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter после того, как дагестанцы стали собираться у входа в его отель в Москве.

Экономика В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ольга Бузова прокомментировала слухи о помолвке Подписчики считают, что певице сделал предложение блогер Давид Манукян. Обо всем девушка рассказала 24 октября.

Происшествия В Петербурге пропал опытный поисковик-спасатель Сергей Солопат В Санкт-Петербурге объявлено о пропаже бывшего командира поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергея Солопата.

Происшествия Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.

Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Космос CNBC: SpaceX планирует 2 ноября провести огневое испытание двигателей Crew Dragon Компания SpaceX планирует провести 2 ноября огневое испытание двигателей космического корабля Crew Dragon, предназначенного для пилотируемых полетов.

Происшествия Сын Михаила Абызова уехал в США Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что его средний сын вынужденно уехал в США из-за того, что органы опеки могли его изъять, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.