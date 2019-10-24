Финансы
Красная веснаЦентробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру вчера в 17:42
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Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 08:44
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ 24 октября в 19:40
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
В "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщили об изменениях в области пассажирских перевозок.
Российская газета вчера в 13:30
Общество
Около миллиона человек пришли на митинг в Сантьяго
Около миллиона демонстрантов вышли на улицы для участия в протесте в чилийском городе Сантьяго, сообщила мэр Карла Рубилар в Twitter.
Газета.Ru вчера в 22:56
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Хоккей
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» добыть волевую победу над «Ванкувером»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над «Ванкувер Кэнакс».
RT на русском 01:16
Культура
В Сети раскритиковали участника шоу «Голос» за отказ жать руку Сюткину
Участник шоу "Голос" Даниил Королев, уходя со сцены после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина.
РИА Новости вчера в 21:21
Технологии
Сотовые операторы от SMS-сообщений откажутся
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в США четыре крупнейших сотовых оператора решили заменить привычные СМС на новый стандарт.
Уфимские Заметки 01:21
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Политика
Соловьев объяснил, почему Ковтун пропал из эфиров
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину отсутствия в эфире украинского политолога Вячеслава Ковтуна.
ФАН вчера в 18:41
Общество
В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс
РИА Новости вчера в 19:19
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
REGNUM 23 октября в 07:51
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом
Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 00:10
Политика
Леонид Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
Агентство «Укринформ» в пятницу опубликовало заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, в котором он высказал мнение, что «формула Штайнмайера» не приведет к миру в регионе.
Военное дело вчера в 20:18
Авто
В России изменится способ расчета транспортного налога
Несовершенство текущей методики расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше трех миллионов рублей может изменить налоговое законодательство России.
Автоновости дня 24 октября в 07:30
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru 24 октября в 19:12
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 24 октября в 07:12
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика 23 октября в 18:37
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Политика
Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова»
«Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.
Rambler News Service вчера в 03:43
Транспорт
Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию
Каховская линия с субботы, 26 октября, полностью закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.
Интерфакс вчера в 17:51
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb вчера в 00:19
Происшествия
Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании
Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
Известия вчера в 23:14
Политика
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Общество
Роскомнадзор: эксперты призвали запретить творчество Егора Крида
BFM.ru вчера в 11:05