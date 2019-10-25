с чего всё началось

Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.

Политика Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

Политика Сенаторы попросили Трампа не отказываться от «Открытого неба» Одиннадцать членов Сената во главе с представителем Орегона Джеффом Меркли обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой не выходить из договора об «Открытом небе».

Шоу-бизнес Решетова показала свой живот после родов Ребенок уже начал помогать маме зарабатывать в соцсетях Новоиспеченная мама Анастасия Решетова поделилась с подписчиками личной страницы "Инстаграма" свежим видео, где продемонстрировала свой живот спустя шесть дней после родов.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока» Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Политика В Кремле пока не думают о преемнике Путина Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.

Экономика Песков прокомментировал кредитные планы Минска Напомним, министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что Минск не обращался к Москве за госкредитом в размере 600 миллионов долларов, и что до конца года есть планы получить китайский кредит на 500 миллионов долларов.

Фигурное катание Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.

Армия и оружие Сербия помечтала о российских С-400 Сербия бы очень хотела получить себе российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, но пока что не может себе этого позволить, заявил президент Сербии Александар Вучич.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.

Футбол Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Происшествия В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области «Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.