Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру 17:42
с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.
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