с чего всё началось

Полис автокаско может предоставлять страховую защиту в случае утраты или повреждения транспортного средства. Срок страхования по договору должен быть равен сроку страхования, который предусмотрен договором ОСАГО. При досрочном прекращении ОСАГО одновременно прекращает свое действие и каско.

Центробанк подготовил требования к объединению ОСАГО и каско

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