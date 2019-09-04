с чего всё началось

Минимальные требования к страховым договорам, которые позволяют включать риски каско в полис ОСАГО, разработал Банк России. Проект опубликован на сайте регулятора. В материалах ЦБ поясняется, что документ позволит не заключать отдельный договор по каско, а внести информацию о нём в полис ОСАГО.

ЦБ РФ разработал требования к объединению ОСАГО и каско в одном полисе

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Авто Сменился генеральный директор Chery в России На должность генерального директора «Чери Автомобили Рус» назначен Владимир Шмаков. На этой позиции он сменил Геннадия Павлова.

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Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.

Интернет 419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.

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Общество В Дахау почтили память убитых 75 лет назад красноармейцев Траурные мероприятия, посвященные памяти 92 расстрелянных в 1944 году красноармейцев, прошли в среду в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау на юге Германии.

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