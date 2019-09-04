Экономика

News.ruNews.ruЦБ РФ разработал требования к объединению ОСАГО и каско в одном полисе

Минимальные требования к страховым договорам, которые позволяют включать риски каско в полис ОСАГО, разработал Банк России. Проект опубликован на сайте регулятора. В материалах ЦБ поясняется, что документ позволит не заключать отдельный договор по каско, а внести информацию о нём в полис ОСАГО.
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Указание, проект
 которого размещен на сайте регулятора, позволит не оформлять отдельный полис каско, а вносить информацию в договор обязательного страхования гражданской ответственности.
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