Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внес соответствующие изменения в свои указания, рассказали «Известиям» в его пресс-службе.

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Центробанк разрешил банкам не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки заемщиков при условии, что их положение улучшается в ходе реструктуризации кредита.

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