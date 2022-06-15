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ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусы

ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Интерфакс
Соответствующее письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовано
 на сайте ЦБ.
Интерфакс
В апреле Центробанк рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.
Финмаркет
ВТБ на годовом собрании акционеров в начале июня принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЦБ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты дивидендов
Российская газета10:55
ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и премии
Фонтанка.Ру10:50
ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусы
РБК10:32
ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусы
Интерфакс10:37
ЦБ рекомендует кредитным организациям не платить дивиденды до конца года
Finam.Ru10:21
ЦБ рекомендовал банкам в 2022 году не выплачивать дивиденды и бонусы топ-менеджерам
ТАСС10:21
Банк России рекомендовал банкам не платить акционерам дивиденды до конца года
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