ИнтерфаксЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусыЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.ИнтерфаксСоответствующее письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовано на сайте ЦБ.ИнтерфаксВ апреле Центробанк рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.ФинмаркетВТБ на годовом собрании акционеров в начале июня принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаПрофильГазета.RuАфиша DailyРБКFrank MediaПодробнее о событииЦБ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты дивидендовРоссийская газета10:55ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и премииФонтанка.Ру10:50ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусыРБК10:32ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусыИнтерфакс10:37ЦБ рекомендует кредитным организациям не платить дивиденды до конца годаFinam.Ru10:21ЦБ рекомендовал банкам в 2022 году не выплачивать дивиденды и бонусы топ-менеджерамТАСС10:21Банк России рекомендовал банкам не платить акционерам дивиденды до конца годаПРАЙМ10:05Показать ещёОценить141Поделиться