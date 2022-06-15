ИнтерфаксЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусыЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.ИнтерфаксСоответствующее письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовано на сайте ЦБ.ИнтерфаксЦБ в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.ИнтерфаксВТБ на годовом собрании акционеров в начале июня принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаПрофильГазета.RuСобака.ruЭкономика сегодняАфиша DailyФАНРБКFrank MediaПодробнее о событииЦБ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты дивидендовРоссийская газетавчера в 10:55ЦБ рекомендует кредитным организациям не платить дивиденды до конца годаFinam.Ruвчера в 10:21ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусыИнтерфаксвчера в 10:37ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусыРБКвчера в 10:32ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и премииФонтанка.Рувчера в 10:50ЦБ рекомендовал банкам в 2022 году не выплачивать дивиденды и бонусы топ-менеджерамТАССвчера в 10:21Банк России рекомендовал банкам не платить акционерам дивиденды до конца годаПРАЙМвчера в 10:05Показать ещёОценить176Поделиться