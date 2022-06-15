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ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусы

ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты акционерам дивидендов и выплаты бонусов правлению для обеспечения финансовой устойчивости в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Интерфакс
Соответствующее письмо за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина опубликовано
 на сайте ЦБ.
Интерфакс
ЦБ в апреле рекомендовал банкам отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов с учетом сложной экономической ситуации.
Интерфакс
ВТБ на годовом собрании акционеров в начале июня принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.
Интерфакс

Подробнее о событии

ЦБ рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты дивидендов
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ЦБ рекомендует кредитным организациям не платить дивиденды до конца года
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ЦБ РФ рекомендовал банкам до конца года не выплачивать дивиденды и бонусы
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