ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов для граждан и МСП до 1 июля
ЦБ РФ рекомендовал банкам и другим кредиторам продлить реструктуризацию кредитов для граждан и МСП до 1 июля текущего года, следует из сообщения регулятора.В источнике
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ЦБ предлагает продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов
Коммерсантъвчера в 12:46
Центробанк рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов россиян до 1 июля 2021 года
Комсомольская правдавчера в 11:35