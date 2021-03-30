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ТАСС

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов для граждан и МСП до 1 июля

ЦБ РФ рекомендовал банкам и другим кредиторам продлить реструктуризацию кредитов для граждан и МСП до 1 июля текущего года, следует из сообщения регулятора.В источнике
Российская газета
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ЦБ предлагает продлить введенную в пандемию программу реструктуризации кредитов

Коммерсантъвчера в 12:46

Центробанк рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов россиян

ПРАЙМвчера в 11:29

Без штрафа и упрека

Российская газетавчера в 12:00

ЦБ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов россиян до 1 июля

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Центробанк рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов россиян до 1 июля 2021 года

Комсомольская правдавчера в 11:35

ЦБ рекомендовал банкам продолжить антикризисную реструктуризацию кредитов

РБКвчера в 12:12

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов для граждан и МСП до 1 июля

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