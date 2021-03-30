Егор Крид заявил, что тратит на себя и свою девушку более 5 миллионов рублей в месяц

Крид отметил, что дорогие подарки он делал только по собственному желанию, девушки денег у него не выпрашивали, а ему не жалко тратить большие суммы на подарки.