Финансы

Российская газетаРоссийская газетаЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
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ЦБ порекомендовал банкам раскрывать клиентам их долговую нагрузку

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