Финансы
Российская газетаЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Экономика
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
Коммерсантъ 05:37
Футбол
УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
REGNUM 07:00
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Единоборства
Названы комментаторы боя Головкин — Деревянченко
Казахстанец Головкин и украинец Деревянченко проведут поединок 6 октября в 5:00 по московскому времени.
Рамблер 06:37
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Армия и оружие
Конгрессмен заявил о планах США провести масштабные учения в Европе
Американский конгрессмен, член комитета по вооружённым силам Джон Гараменди в ходе 6-го Варшавского форума по безопасности заявил о планах США провести крупнейшие со времён холодной войны учения в Европе.
RT на русском 05:37
Происшествия
По делу об избиении до смерти мужчины задержаны двое полицейских
KM.ru вчера в 08:50
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Политика
В Киеве проходит митинг против согласования «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит митинг против согласования украинскими властями так называемой "формулы Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Российская газета 02:14
Политика
Британия ослабила санкции против России ради Марса
Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
ЖКХ
Названы способы сэкономить на оплате отопления в России
В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
REGNUM 01:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Происшествия
В Москве женщина умерла после пластики груди
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назначил Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии 26 сентября 2018 года.
REGNUM 06:34
Происшествия
Украинец в поисках лучшей жизни пытался незаконно пробраться в Крым
На границе с Крымом задержали 54-летнего гражданина Украины, который попытался попасть на территорию российского полуострова в обход пункта пропуска.
Газета.Ru 05:30
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 01 октября в 11:33
Политика
«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа
Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
Футбол
Заперший фанатов «Спартака» клуб наказали
Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «КАМАЗ» из Набережных Челнов наказан за инцидент с болельщиками московского «Спартака» во время матча 1/16 финала Олимп Кубка России.
Lenta.ru вчера в 12:12
Происшествия
В Кемерово женщина похитила ребенка из роддома
В Кемерово полицейские задержали женщину, подозреваемую в похищении новорожденного из роддома, сообщила 3 октября официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Известия 05:09