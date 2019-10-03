Финансы
Российская газетаЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
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Футбол
Зобнин получил травму на тренировке «Спартака»
Футболист московского "Спартака" и сборной России Роман Зобнин получил травму на тренировке "красно-белых", сообщается на официальном сайте столичного клуба.
РИА Новости 08:33
Хоккей
Ари Мойсанен снова покинул «Ак Барс»
«Ак Барс» и тренер вратарей Ари Мойсанен расторгли контракт по соглашению сторон, специалист уходит из клуба по семейным обстоятельствам, информирует пресс-служба казанского клуба.
Чемпионат 07:30
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Авто
Toyota RAV4 прошел новый «лосиный тест»
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, который еще недавно провалил «лосиный тест», вдруг стал в нем одним из лучших.
Автоновости дня 06:00
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК 07:14
Единоборства
Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко
Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
РБК 06:17
Политика
Пушков прокомментировал реакцию CNN на шутку Путина
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию американского телеканала на шутку российского президента Владимира Путина по поводу якобы имеющегося у Москвы намерения вмешиваться в выборы в США.
Известия 08:20
Хоккей
Михеев о дебюте в НХЛ: было сложно в это поверить
Газета.Ru 02:28
Политика
В парламенте Нидерландов хотят выяснить роль Украины в крушении MH17
Палата представителей парламента Нидерландов намерена инициировать расследование роли украинской стороны в деле о крушении Boeing над Донбассом в 2014 году, сообщает портал nos.nl.
Аргументы и Факты вчера в 05:08
Финансы
Минфин закупит иностранную валюту на 212,7 млрд рублей
Ежедневно на покупку иностранной валюты будет направляться 9,2 млрд руб. По прогнозам Минфина, в октябре дополнительные доходы от нефти составят 204,5 млрд руб. Месяцем ранее, с 6 сентября по 4 октября 2019 года Минфин направил на закупки валюты 187,1 млрд рублей.
ТАСС 06:49
Политика
Митинг в Киеве переместился с Майдана к офису президента Украины
Красная весна вчера в 16:20
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei, которые получат Android 10
В течение октября обновление Android 10 вместе с новой EMUI станет доступно для флагманских смартфонов P20, P30 и Mate 20, в ноябре его получит Mate 10.
iReactor вчера в 06:42
Авто
Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80
Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
32CARS.ru вчера в 01:46
Наука
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Ученые заявляют, что им удалось найти вещественные доказательства, подтверждающие существующую гипотезу о глобальной катастрофе.
Российская газета 08:04
Политика
Украина вновь начала импорт российской электроэнергии
Украина после длительного перерыва возобновила импорт российской электроэнергии.
Национальная служба новостей вчера в 14:37
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика
Путин назвал Иорданию важным партнером России
Телеканал 360° 08:36
Шоу-бизнес
Появилось второе видео задержания Натальи Бочкарёвой с наркотиками
Нижний Новгород on-line вчера в 11:35
Здоровье
Из-за укусов комара в США умерли более десяти человек
В США зафиксировали 11 случаев заражения редким вирусом восточного лошадиного энцефалита с летальным исходом.
Взгляд.ру 08:35
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух женщин в Томске покончил с собой
Тела двух женщин с огнестрельными ранениями обнаружили в Томске, подозреваемый в их убийстве покончил с собой, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по Томской области.
Интерфакс 08:02
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Происшествия
На судоремонтном заводе в Севастополе загорелся ракетный катер ЧФ
Российская газета 08:13
Армия и оружие
Минобороны получило партию истребителей Су-34
В ОАК отметили, что по информации Центрального военного округа, самолеты будут эксплуатироваться в составе авиационного полка в Челябинской области.
РИА Новости 08:12
Экономика
«Ростелеком» купит планшеты для переписи населения за 11,5 млрд рублей
Планшеты и программное обеспечение для проведения всероссийской переписи населения приобретут за 11,5 млрд рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.
МР7.ру 04:57
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58