Финансы
Российская газетаЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
Банк России разослал по банкам и МФО письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита. Кредиторы обязаны рассчитывать ПДН с 1 октября.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Футбол
«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса
«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Чемпионат вчера в 16:51
Политика
Страны ЕС получили методички для выявления паспортов жителей Донбасса
Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел разослали странам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны рекомендации, с помощью которых чиновники смогут выделять среди граждан России жителей Донбасса, сообщило 3 октября украинское издание Liga.net со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
REGNUM 08:24
Спорт
«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова
Герой чемпионата мира Сергей Шубенков озвучил свою позицию в конфликте ведущих российских атлетов и национальной федерации.
Спорт-Экспресс 08:25
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия
В Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Хоккей
Илья Михеев забил за «Торонто» первый гол в НХЛ
Sport24.ru вчера в 21:41
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
В ООН ответили на предложение России перенести организацию из США
Стефан Дюжаррик прокомментировал инициативу российской стороны перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности из Нью-Йорка в другое место.
RuNews24.ru 04:47
Политика
Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
Газета.Ru 10:11
Политика
Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе
Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
News.ru 08:54
Автоспорт
ДТМ. Российский этап вернется в календарь гоночной серии в 2020 году
Sports.ru 30 сентября в 14:28
Авто
Продажи LADA за 9 месяцев выросли на 2,4%
Автоновости дня 09:30
Космос
Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо
Ученые заявляют, что им удалось найти вещественные доказательства, подтверждающие существующую гипотезу о глобальной катастрофе.
Российская газета 08:04
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Футбол
Шевченко назвал условия, при которых готов возглавить «Милан»
Экс-наставник сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко назвал условия, при которых он возглавит «россонери».
Vprognoze.ru вчера в 02:38