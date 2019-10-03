Финансы

Российская газетаРоссийская газетаЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Банк России разослал по банкам и МФО письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита. Кредиторы обязаны рассчитывать ПДН с 1 октября.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

Коммерсантъ09:01

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансистам раскрывать заемщикам их ПДН

Банки.ру06:05

ЦБ порекомендовал банкам раскрывать клиентам их долговую нагрузку

РБК06:51

Во что выльются изменения в системе потребкредитования для банков и заемщиков?

Finam.Ru06:45

ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Российская газета06:27

ЦБ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Rambler News Service06:23

ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

ТАСС07:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Футбол

Бывший футболист «Зенита» Маркизио заявил о завершении карьеры

Neva.Today 11:17
Политика

Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ

Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Происшествия

Предательство мужа: чем для башкирки обернулась кража миллионов

Газета.Ru 09:58
Происшествия

Суд арестовал двух полицейских за избиение задержанного до смерти

Интерфакс 09:03
Общество

В ГАИ посоветовали москвичам переходить на зимнюю резину

Газета.Ru 09:28
Политика

Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Футбол

«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса

«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Чемпионат вчера в 16:51
Политика

Страны ЕС получили методички для выявления паспортов жителей Донбасса

Европейская комиссия и Европейская служба внешних дел разослали странам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны рекомендации, с помощью которых чиновники смогут выделять среди граждан России жителей Донбасса, сообщило 3 октября украинское издание Liga.net со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
REGNUM 08:24
Спорт

«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова

Герой чемпионата мира Сергей Шубенков озвучил свою позицию в конфликте ведущих российских атлетов и национальной федерации.
Спорт-Экспресс 08:25
Единоборства

Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе

Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Экономика

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия

В Париже мужчина напал на полицейских в участке

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
Политика

Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Хоккей

Илья Михеев забил за «Торонто» первый гол в НХЛ

Sport24.ru вчера в 21:41
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Политика

В ООН ответили на предложение России перенести организацию из США

Стефан Дюжаррик прокомментировал инициативу российской стороны перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности из Нью-Йорка в другое место.
RuNews24.ru 04:47
Политика

Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
Газета.Ru 10:11
Политика

Офис Зеленского рассматривает два сценария выборов в Донбассе

Администрация украинского президента Владимира Зеленского видит два варианта проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
News.ru 08:54
Автоспорт

ДТМ. Российский этап вернется в календарь гоночной серии в 2020 году

Sports.ru 30 сентября в 14:28
Авто

Продажи LADA за 9 месяцев выросли на 2,4%

Автоновости дня 09:30
Космос

Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

Ученые заявляют, что им удалось найти вещественные доказательства, подтверждающие существующую гипотезу о глобальной катастрофе.
Российская газета 08:04
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на турнире в Шанхае

Pravda.Ru 09:57
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия

В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Известия 06:33
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Футбол

Шевченко назвал условия, при которых готов возглавить «Милан»

Экс-наставник сборной Украины и бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко назвал условия, при которых он возглавит «россонери».
Vprognoze.ru вчера в 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное