Финансы

Российская газетаРоссийская газетаЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Банк России разослал по банкам и МФО письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита. Кредиторы обязаны рассчитывать ПДН с 1 октября.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Российская газета06:27

ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

ТАСС07:13

ЦБ порекомендовал банкам раскрывать клиентам их долговую нагрузку

РБК06:51

Во что выльются изменения в системе потребкредитования для банков и заемщиков?

Finam.Ru06:45

ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

Коммерсантъ09:01

ЦБ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Rambler News Service06:23

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансистам раскрывать заемщикам их ПДН

Банки.ру06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:19, Вашингтон
Армия и оружие

США проведут крупнейшие военные учения в Европе за 30 лет

Lenta.ru 06:10
Происшествия

В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Известия 06:33
Политика

Медведев уволил главу Росгидромета

Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку главу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
РБК 09:54
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Политика

В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса

Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Происшествия

5 человек убиты при нападении на полицейский участок в Париже

Четыре человека погибли при нападении с ножом на полицейский участок в Париже, нападавший был застрелен, передает BFM.
Газета.Ru 08:45
Экономика

Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости вчера в 13:14
Космос

Инопланетные зонды могут наблюдать за Землей из космоса

ГЛАС.RU 01 октября в 04:11
Политика

На Украине продолжаются протесты против «формулы Штайнмайера»

В некоторых украинских городах продолжаются протестные акции из-за «формулы Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Южный Федеральный 04:56
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе

Bimru.ru вчера в 07:45
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 02:25
Культура

Настя Ивлеева стала победителем премии ТЭФИ

Российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева получила награду в категории «лучшая ведущая развлекательного шоу» прайм-тайма индустриальной телевизионной премии ТЭФИ.
Культуромания вчера в 16:43
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Транспорт

В Ленобласти за три года построят 21 газовую заправку

В Ленинградской области в ближайшие три года будет построена 21 заправочная станция для транспорта, использующего в качестве топлива природный газ.
REGNUM 09:28
Футбол

Легенда «Зенита»: Маркизио объявил о завершении карьеры

Евро-футбол.ру 09:16
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Наука

Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»

В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 30 сентября в 07:31
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Шоу-бизнес

Жена Михаила Боярского оправдала нарушение супругом ПДД

Супруга знаменитого отечественного артиста Михаила Боярского вступилась за мужа, после того, как в Сети началась его травля.
Дни24 09:38
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском 06:03
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Транспорт

Станции Фрунзенского радиуса метро в Петербурге открыли для пассажиров

Три станции Фрунзенского радиуса метрополитена - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - открыты в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:47
Футбол

Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Политика

Зеленский утвердил нового секретаря СНБО

На должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назначен Алексей Данилов.
Известия 08:45
Происшествия

Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал

В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Единоборства

Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Музыка

Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

RuNews24.ru вчера в 01:23
Экономика

Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку

Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".
РИА Новости 09:33
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценен в 160 тысяч рублей

Megaobzor.com 07:57
Происшествия

Россиянка пришла в больницу и застала пьяного матерящегося врача

Lenta.ru 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное