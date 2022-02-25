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ЦБ РФ рекомендовал банкам рассмотреть перенос выплаты дивидендов и бонусов менеджменту

Банк России на фоне ситуации на финансовом рынке рекомендовал кредитным организациям перенести сроки выплаты дивидендов и бонусов менеджменту.
Ведомости
ЦБ объявил новые меры поддержки финансового сектора в связи с повышенной волатильностью, сообщается на сайте регулятора.
Forbes
Банк России ранее принял меры в связи с резким ростом курсов доллара и евро.
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Какие еще меры вводит ЦБ: После того как Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине, российский фондовый рынок пережил рекордный обвал.
Forbes

Подробнее о событии

ЦБ рекомендовал банкам отложить решения о выплате дивидендов и бонусов
Forbes10:32
ЦБ рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов
Ведомости10:08
ЦБ рекомендовал банкам перенести выплату дивидендов и бонусов менеджерам
RB.RU08:32
ЦБ рекомендует банкам перенести выплату дивидендов и бонусов менеджменту
АК&М08:40
ЦБ выступил с рекомендацией для российских банков по выплате дивидендов
Экономика сегодня08:43
ЦБ считает целесообразным обсудить перенос выплаты дивидендов и бонусов менеджменту банков
ТАСС08:15
ЦБ РФ рекомендовал банкам рассмотреть перенос выплаты дивидендов и бонусов менеджменту
Finam.Ru08:15

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