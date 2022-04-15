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ЦБ РФ рекомендовал банкам, соблюдающим надбавки, не платить дивиденды в 2022 году

ЦБ РФ рекомендовал соблюдающим надбавки банкам не платить дивиденды в 2022 году, говорится в сообщении регулятора.
Finam.Ru
В текущей ситуации допускается несоблюдение надбавок к нормативам достаточности капитала, указал ЦБ.
Forbes
Первым из российских банков, который ограничил выплату дивидендов за прошлый год, стал банк «Екатеринбург» (занимает 126-ю строчку по активам).
Forbes
При несоблюдении надбавок банк также должен составить и предоставить регулятору упрощенный план восстановления величины капитала, перечислив конкретные действия, добавил ЦБ.
Forbes

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ЦБ рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов в 2022 году
Forbes07:11
ЦБ рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов в этом году
Компания06:19
ЦБ РФ рекомендовал банкам, соблюдающим надбавки, не платить дивиденды в 2022 году
Finam.Ru05:37
ЦБ РФ рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов в 2022 году
Интерфакс05:50
ЦБ призвал НФО и соблюдающие надбавки банки отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов
ТАСС05:46
ЦБ рекомендует отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов банкам и некредитным финансовым организациям
Бизнес журнал05:46
ЦБ рекомендовал банкам отказаться от дивидендов
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