Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Общество
Генконсульство Финляндии частично возобновило приём заявлений на визы
Генеральное консульство Финляндии в Петербурге начинает приём заявлений на получение разрешения на пребывание в стране от трёх категорий заявителей, оповестили в пресс-службе дипведомства.
ЗакC.Ру 08:01
Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Шоу-бизнес
Марина Ким ждет третьего ребенка
Кто станет папой третьего ребенка телезвезды — такой же секрет. Марина Ким: «Официально я не замужем».
StarHit.ru 06:00
Происшествия
На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
РИА Новости 07:05
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Политика
Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена
Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
Политика
Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
Общество
Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр
Российская газета 06:52
Технологии
В Китае начались испытания поезда на магнитной подушке
Отмечается, что левитирующий поезд сможет достигать скорости 600 км/ч. Транспортное средство передвигается, практически не издавая шума.
Evo-rus.com 04:11
Космос
Virgin Galactic и NASA договорились о полетах туристов на МКС
Американская компания Virgin Galactic, планирующая организовывать туристические полеты в космос, и агентство NASA заключили «Соглашение о космическом акте».
iXBT.com 09:28
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru 20 июня в 05:07
Космос
В SpaceX назначили дату очередного запуска спутников Starlink
REGNUM вчера в 06:39
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство
Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
Игры
Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI
«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Газета.Ru 08:25
Здоровье
«Фонтанка»: на петербургскую Покровскую больницу составили протокол из-за заражения медиков коронавирусом
"Фонтанка": на петербургскую Покровскую больницу составили протокол из-за заражения медиков коронавирусом В Петербурге Роспотребнадзор составил протокол на Покровскую больницу из-за нарушения правил безопасности и заражения медиков коронавирусом.
Медиазона 09:55
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Футбол
«Енисей» объявил об уходе воспитанника «Спартака» Киреева
28-летний футболист является воспитанником «Спартака», но за основную команду красно-белых провел лишь 1 игру.
Sport24.ru 08:36
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
Общество
В Новой Зеландии арестовали активы компании Винника
Веллингтон, 22 июня 2020, 13:18 — REGNUM В Новой Зеландии в рамках расследование дела находящегося во Франции гражданина России Александра Винника заморозили порядка $90 млн компании Canton Business Corporation.
REGNUM 06:18
Экономика
Работающим пенсионерам подготовили выплаты в 12 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что правительство России подготовило свой отзыв на законопроект, который устанавливал возвращение механизма индексации пенсий работающим пенсионерам в стране.
Primpress.ru вчера в 15:30
Общество
Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС
Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности.
Ведомости 08:10
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Космос
Астрофизики нашли способ обнаружить инопланетные цивилизации
Профиль вчера в 09:21