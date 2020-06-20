Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой

РИА Новости20 июня в 01:00

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС19 июня в 07:11

С чем связано решение Центробанка снизить ставку до исторического минимума?

BFM.ru19 июня в 14:24

Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки

Парламентская газета19 июня в 15:20

События недели на рынках: ставка, акции США на Мосбирже, цены на бензин

РБК19 июня в 10:40

Аналитики ожидают быстрого снижения ставок по вкладам

Российская газета19 июня в 23:00

С 22 июня ключевая ставка составит 4,50% годовых

Гарант19 июня в 06:45
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Общество

Генконсульство Финляндии частично возобновило приём заявлений на визы

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге начинает приём заявлений на получение разрешения на пребывание в стране от трёх категорий заявителей, оповестили в пресс-службе дипведомства.
ЗакC.Ру 08:01
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Шоу-бизнес

Марина Ким ждет третьего ребенка

Кто станет папой третьего ребенка телезвезды — такой же секрет. Марина Ким: «Официально я не замужем».
StarHit.ru 06:00
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Происшествия

На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
РИА Новости 07:05
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Происшествия

Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену

Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
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Политика

Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена

Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
Политика

Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
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Общество

Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр

Российская газета 06:52
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Технологии

В Китае начались испытания поезда на магнитной подушке

Отмечается, что левитирующий поезд сможет достигать скорости 600 км/ч. Транспортное средство передвигается, практически не издавая шума.
Evo-rus.com 04:11
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Космос

Virgin Galactic и NASA договорились о полетах туристов на МКС

Американская компания Virgin Galactic, планирующая организовывать туристические полеты в космос, и агентство NASA заключили «Соглашение о космическом акте».
iXBT.com 09:28
Кино

Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru 20 июня в 05:07
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Космос

В SpaceX назначили дату очередного запуска спутников Starlink

REGNUM вчера в 06:39
2
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Происшествия

Стало известно о возможном аресте Верзилова за мелкое хулиганство

Издателю «Медиазоны», участнику арт-группы «Война» Петру Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство.
Lenta.ru вчера в 16:29
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Игры

Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI

«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
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Политика

В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Газета.Ru 08:25
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Здоровье

«Фонтанка»: на петербургскую Покровскую больницу составили протокол из-за заражения медиков коронавирусом

"Фонтанка": на петербургскую Покровскую больницу составили протокол из-за заражения медиков коронавирусом В Петербурге Роспотребнадзор составил протокол на Покровскую больницу из-за нарушения правил безопасности и заражения медиков коронавирусом.
Медиазона 09:55
Политика

Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву

Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Футбол

«Енисей» объявил об уходе воспитанника «Спартака» Киреева

28-летний футболист является воспитанником «Спартака», но за основную команду красно-белых провел лишь 1 игру.
Sport24.ru 08:36
Футбол

Заболотный и Кокорин попали в символическую сборную 23-го тура РПЛ

Soccer.ru 09:29
Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram

Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
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Происшествия

Стычки произошли на митинге в Харькове, пострадали полицейские

РЕН ТВ 08:04
Общество

Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР

Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
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Общество

В Новой Зеландии арестовали активы компании Винника

Веллингтон, 22 июня 2020, 13:18 — REGNUM В Новой Зеландии в рамках расследование дела находящегося во Франции гражданина России Александра Винника заморозили порядка $90 млн компании Canton Business Corporation.
REGNUM 06:18
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Экономика

Работающим пенсионерам подготовили выплаты в 12 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило свой отзыв на законопроект, который устанавливал возвращение механизма индексации пенсий работающим пенсионерам в стране.
Primpress.ru вчера в 15:30
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Общество

Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Документы в книге опубликованы на языке оригинала и в хронологической последовательности.
Ведомости 08:10
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
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Космос

Астрофизики нашли способ обнаружить инопланетные цивилизации

Профиль вчера в 09:21
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Кино

Сценарист «Мстителей: Финал» объяснил ошибку в сцене с Капитаном Америкой и молотом Тора

Киноафиша России 09:06
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