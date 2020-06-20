Финансы
ИзвестияЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых. Таким образом был обновлен ее исторический минимум. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 19 июня.
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Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Коммерсантъ вчера в 02:48
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Политика
Андрей Клишас — РБК: «Политики должны перестать думать о трансфере»
Чтобы система заработала, люди, в первую очередь некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, они должны перестать думать о трансфере.
РБК 00:00
Здоровье
Более 20 тысяч юных омичей уже получили справки в детские сады
По информации регионального минздрава, на сегодняшний день уже 21 628 человек получили справки для посещения дошкольных учреждений.
АиФ Омск 00:24
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Общество
Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Бизнес Пригожина и Валерии оказался на грани банкротства
iReactor вчера в 13:18
Общество
На полюсе холода в Верхоянске зафиксировали рекордную жару
Forbes вчера в 12:04
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com вчера в 04:33
Единоборства
Президент UFC осудил победителя Волкова
Президент UFC Дана Уайт раскритиковал тяжеловеса Кертиса Блейдса за сегодняшний бой против россиянина Александра Волкова.
Спорт день за днем вчера в 01:51
Политика
Депутат призвал Грузию возобновить полноценные отношения с Россией
Восстановление полноценных отношений со странами-соседями, прежде всего Россией, позволит Грузии преодолеть кризис, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
РИА Новости вчера в 14:41
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru вчера в 00:40
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
Экономика
Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки
Иностранным активам упрощают доступ на российские площадки В Госдуме 22 июня продолжится обсуждение законопроекта о категоризации инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 12:44
Общество
Чувашия простилась с Михаилом Игнатьевым
Правда ПФО вчера в 10:01
Политика
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Общество
В Курганской области обещали частично снять ограничения на въезд
Снять часть ограничений на въезд в регион решили власти Курганской области, об этом 19 июня сообщает оперштаб области по коронавирусу.
ИА Красная Весна 19 июня в 12:42
Происшествия
Бывший парень умершей участницы «Дома-2» предположил причину её смерти
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк могли убить, сообщил её экс-бойфренд Альберт Резин в интервью StarHit.
Московский Комсомолец вчера в 23:36
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Футбол
«Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча
LiveSport.ru 20 июня в 15:05
Общество
Новосибирские музеи и зоопарк возобновят работу с 24 июня
ТАСС вчера в 23:52
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 20 июня в 05:23
Здоровье
Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры»
Руководитель Набережночелнинского отделения Всемирного конгресса татар от имени организации просит «принять экстренные меры на государственном уровне», вплоть до полного закрытия Челнов на карантин.
Chelny-biz.ru 00:26
Шоу-бизнес
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Политика
Путин рассказал, что часто ночует в Кремле
Президент России Владимир Путин сказал, что часто задерживается на работе, поэтому остается ночевать в Кремле, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:31
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40