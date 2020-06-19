Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Кино
Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
Культуромания 14:38
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Кино
Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми
Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Адлер
Телеведущая с дочерью остановилась в пансионате "Южное взморье", куда в детстве приезжала вместе с мамой Лера Кудрявцева поделилась в Instagram видеороликом, как вместе с полуторагодовалой Машей отправилась на отдых к Чёрному морю.
Inc-news.ru 15:38
Политика
Какие вопросы обсудят Россия и США в Вене
В понедельник, 22 июня, в Вене пройдёт российско-американская межведомственная встреча по контролю над вооружениями и стратегической стабильности.
RT на русском 02:17
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Авто
Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка
Wroom.ru вчера в 08:06
Политика
США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео дал указание определить четыре китайских СМИ как иностранные миссии.
Известия 17:24
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК 17:00
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Худрук московского Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Федора Добронравова "свободным художником" и рассказал о причине его ухода из труппы.
Народные новости 09:19
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Здоровье
Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови
Evo-rus.com 14:26
Игры
Бывший продюсер Rockstar пояснил анонс переиздания GTA V на PS5 вместо выпуска GTA VI
Дарион Ловенштейн, ранее работавший на должности продюсера в компании Rockstar (с 2002 по 2006 год), поделился мыслями на тему многочисленных споров, которые породила презентация PlayStation 5. Фанаты Grand Theft Auto удивились, что вместо анонса GTA VI компанией было лишь анонсировано переиздание GTA V на новой платформе.
Чемпионат 09:14
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет провести референдум по вопросу пересмотра Конституции страны. Об этом в сообщает телеканал NHK.
Piter.tv вчера в 10:25
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
Общество
В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
Общее число жертв достигло 3 643 человек.
Эхо Москвы 16:04
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Происшествия
В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум фигурантам дела «Сети»
Двоим фигурантам дела о террористической организации «Сеть» вынесен обвинительный приговор.
Городовой 08:07
Здоровье
Генетик объяснил, почему женщины стали чаще рожать после 50 лет
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам.
Взгляд.ру 11:41
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила домашний показ мод
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, шестилетняя Елизавета, устроила домашний пока мод.
Актуальные Новости 13:14