Финансы
ИзвестияЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых. Таким образом был обновлен ее исторический минимум. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 19 июня.
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Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Происшествия
Верзилов сообщил о допросе по делу о массовых беспорядках
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали в рамках расследования «московского дела» о массовых акциях протеста в июле 2019 года.
РБК 15:01
Теннис
Рублев победил Зверева и вышел в финал турнира в Хорватии
Россиянин Андрей Рублев вышел в финал выставочного турнира Adria Tour в Хорватии.
Спорт-Экспресс 11:08
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5
Новые автомобили 00:37
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США
Петербургский предприниматель Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США в ответ на выпущенные ранее директивы H.RES.996 и S.RES.624.
Народные новости 15:11
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Музыка
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении-2008»
Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008», сообщает Super.
Lenta.ru 13:51
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
После совместных выходных родительница рэпера и Анастасия Решетова отписались друг от друга в социальных сетях.
StarHit.ru 06:34
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Футбол
На матче клуба «Рига», который тренирует Кононов, вывесили пиджак
Перед матчем фанаты красно-белых провели акцию против наставника "Риги" Олега Кононова, который тренировал московский "Спартак".
Газета.Ru 15:10
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Спартаку»
Футболисты тульского "Арсенала" в 23-м туре чемпионата России уступили дома московскому "Спартаку" - 2:3.
Тульские Известия вчера в 12:41
Интернет
В России заработал новый сервис замера скорости интернета
Новый сервис замера скорости интернета заработал в России, 20 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
На электростанции в Якутии произошла утечка топлива
RT на русском 14:01
Общество
Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ 14:50
Происшествия
В Москве ранили ножом мужчину, заступившегося за девушку
В Москве мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщили в ГСУ СК России по Москве.
РИА Новости 14:21
Автоспорт
Макс Ферстаппен: Квят не станет чемпионом на машине Mercedes
60% гонщиков современной Формулы 1 способны выиграть чемпионат на машине Mercedes.
Autosport.com.ru 13:07
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Авто
В Беларуси начали собирать автомобили Changan
AvtoVolgograda.ru 10:05
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
RT на русском 10:04
Игры
Crash Bandicoot 4: It’s About Time может выйти 9 октября
Cyber.sports.ru вчера в 04:11
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Политика
Партия Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Граждане Сербии в воскресенье выбирали депутатов в парламент страны, представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные власти.
РИА Новости 15:25