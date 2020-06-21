Финансы
РИА НовостиЦентробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум. Решение совпало с ожиданиями рынка.
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Политика
Посол России в США рассказал о реакции Госдепа на статью Путина
В Госдепартаменте заинтересовались предложением Москвы относительно саммита "ядерной пятерки", которое было изложено президентом РФ Владимиром Путиным в статье по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны, заявил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.
Российская газета вчера в 14:07
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
Известия 16:20
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com вчера в 10:22
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Технологии
В Minecraft воссоздана Чернобыльская АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
Evo-rus.com 10:35
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Единоборства
Волков прокомментировал поражение от Блейдса
Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru 01:38
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Общество
Оперштаб рассказал о новых заболевших коронавирусом в Кузбассе
На 20 июня в регионе большинство из всех случаев выявлены в Новокузнецке – 420, на втором месте Кемерово – 312 случаев и замыкает тройку Междуреченск – 89 пациентов.
Сибдепо вчера в 00:33
Футбол
Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией
21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс 02:45
Технологии
Назван способ защитить смартфон от самовозгорания в жару
Если зимой смартфон просто откажется заряжаться или отключится, что летом возможны более серьезные последствия вплоть до самовозгорания.
ФАН 21:30
Наука
Растения способны маскировать запахи, чтобы их не съели
Исследователи пришли к такому выводу после того, как собирали химические запахи, которые испускали почти два десятка видов растений, в кремниевых трубках, и проанализировали их.
Goroday.ru 02:44
Футбол
Эвертон — Ливерпуль 0:0
Футболисты «Эвертона» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Ливерпулем».
ProstoProSport 15:51
Экономика
Названы способы накопить на безбедную старость
Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru 20:36
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 19 июня в 09:48
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о возможности возвращения Анастасии Заворотнюк в кино
Следом издание привело слова неназванного собеседника, знакомого с ходом лечения Заворотнюк: "Настя уверенно идет на поправку, скоро вы её увидите в кино и на сцене".
Московский Комсомолец вчера в 06:03
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Здоровье
В Бурятии число случаев заражения коронавирусом превысило 2,5 тысячи
«Из 55 новых случаев COVID-19: 5 чел. — прибывшие из регионов РФ, 14 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 18 июня в 22:58
Армия и оружие
Президент Египта призвал армию быть готовой к вторжению в Ливию
Президент заявил об этом после посещения базы египетских ВВС в районе границы с Ливией.
Известия вчера в 22:07
Происшествия
В США темнокожих отстранили от охраны полицейского, убившего Флойда
В Соединенных Штатах начальство тюрьмы, в которой находился убивший афроамериканца Джорджа Флойда Дерек Шовин, приняло решение отстранить от его охраны темнокожих и латиноамериканцев.
Свободная Пресса 21:23
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Шоу-бизнес
«От такой „веры“ мне грустно»: Соколов из «Уральских пельменей» раскритиковал священников в спецкостюмах
Актер шоу «Уральские пельмени» и шоумен Дмитрий Соколов раскритиковал священников, которые проводят обряды в защитных костюмах.
Екатеринбург Онлайн 20:53
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ 21:46