Экономика
Вестник КавказаЦБ РФ решил создать экспертный совет по защите розничных инвесторов
Банк России сформирует экспертный совет по защите розничных инвесторов. Его основной задачей станет подготовка рекомендаций для участников рынка по защите прав розничных инвесторов и предложений по развитию регулирования в области розничных инвестиций.
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Политика
В Совбезе Белоруссии заявили, что задержанные россияне дают показания
Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий.
ТАСС 02:02
Происшествия
СК выяснит обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка под Рязанью
Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребенка в Рязанской области, который мог погибнуть из-за собственной неосторожности, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
РИА Новости 02:17
Политика
Посол РФ вызван в МИД Белоруссии после задержания россиян
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев вызван в МИД Белоруссии в первой половине дня.
BFM.ru 02:27
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
Авто
Кроссоверы завоевали 50% авторынка в России
МедиаПоток 01:54
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с режимом ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин призвал сделать всё, чтобы за счёт профилактических мер избежать повторного введения режима ограничений по коронавирусу.
RT на русском вчера в 07:10
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Известия 28 июля в 06:07
Общество
В Роспотребнадзоре определили срок гибели коронавируса в воде
В Роспотребнадзоре выяснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток.
Газета.Ru 01:58
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трехлетний контракт
Как сообщает источник, столичный клуб уже предложил российскому нападающему контрактное соглашение на три года.
Vprognoze.ru 28 июля в 16:04
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БелТА.
РИА Новости вчера в 06:24
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
Наука
Опасность бессимптомных носителей коронавируса доказана
Как сообщили ToDay News Ufa, чтобы выяснить, опасны или нет бессимптомные носители коронавируса, медикам пришлось исследовать более 30 000 тестов.
ToDay News Ufa 00:36
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 10:52
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
РИА Новости 01:32
Общество
Более 17 миллионов человек заразились коронавирусом
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 миллионов.
ФедералПресс 01:30
Общество
В Москве за сутки 1471 пациент вылечился от коронавируса
В Москве за минувшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровел еще 1471 пациент.
Известия 02:25
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Общество
Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса
Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:50
Общество
В России готовят изменения в порядок медосмотра водителей
Москва, 30 июля 2020, 09:01 — REGNUM Изменения в правила медицинского освидетельствования водителей в России планируется подготовить уже к концу 2020 года.
REGNUM 02:01
Политика
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
РИА Новости вчера в 11:41
Футбол
Итальянские фанаты вычислили яхту Роналду и спели его девушке
Ранее Роналду опубликовал фото со своей девушкой Джорджиной и детьми на яхте, отметив победу в чемпионате Италии.
Матч ТВ вчера в 02:25
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз
Согласно инициативе, минимальный размер пособия в 2021 году составит прожиточный минимум трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года.
РИА Новости 02:08
Экономика
Владелец «Южуралзолота» Константин Струков о ситуации с компанией Petropavlovsk и перспективах золотодобычи
Владелец «Южуралзолота» Константин Струков о ситуации с компанией Petropavlovsk и перспективах золотодобычи Третий по величине производитель золота в РФ Petropavlovsk проходит через очередной корпоративный конфликт.
Коммерсантъ 28 июля в 18:38
Общество
Братьев Ротенбергов заподозрили в обходе санкций США с помощью картин
Коммерсантъ вчера в 16:59
Технологии
Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию
Мессенджер Telegram подал на Apple официальную антимонопольную жалобу в Еврокомиссию, причиной стали возможные нарушения в работе App Store.
Газета.Ru 01:00
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Политика
В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»
Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
ТАСС вчера в 19:59