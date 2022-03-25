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ЦБ РФ решил возобновить покупку золота у банков

Последняя учетная цена на золото, по данным Банка России, превышала 6 тыс. рублей за один грамм.
Интерфакс
Отмечается, что установленный уровень цены позволяет обеспечить устойчивое предложение золота и бесперебойное функционирование золотодобывающей отрасли в текущем году.
РИА Новости
"По истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке", - сообщил Банк России.
ТАСС
Ряд западных стран в конце февраля 2022 года ввел санкции на операции с Банком России и Минфином РФ, ограничив возможность России пользоваться частью золотовалютных резервов.
Интерфакс

Подробнее о событии

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