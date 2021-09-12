После непродолжительного периода смягчения денежно-кредитной политики регулятор вернулся к проведению политики, основанной на стандартной реакции на увеличение темпов инфляции, какими бы причинами оно ни было обусловлено.
Ученые из Университета Колорадо в США анализировали анкеты 11, 8 тыс. детей в возрасте от девяти до десяти лет о времени, проведенном с гаджетом, а также родительские отчеты о проблемах с поведением и оценках в школе и диагностику психологического благополучия учеников.
«Ростелеком» предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в интернет», соответствующее письмо компания направила в среду, 8 сентября.