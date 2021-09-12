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ЦБ РФ с 13 сентября повышает ключевую ставку до 6,75% годовых

Совет директоров Банка России с 13 сентября повышает ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых.
Интерфакс
Банк России оставил сигнал о готовности продолжить повышение ставки для сдерживания инфляции на ближайших заседаниях.
Finam.Ru
После непродолжительного периода смягчения денежно-кредитной политики регулятор вернулся к проведению политики, основанной на стандартной реакции на увеличение темпов инфляции, какими бы причинами оно ни было обусловлено.
Expert.ru
Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты.
РИА Новости

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