У детей, проводящих много времени с гаджетами, оказалось больше друзей

Ученые из Университета Колорадо в США анализировали анкеты 11, 8 тыс. детей в возрасте от девяти до десяти лет о времени, проведенном с гаджетом, а также родительские отчеты о проблемах с поведением и оценках в школе и диагностику психологического благополучия учеников.