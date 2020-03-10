Финансы
ПРАЙМЦБ РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.
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