Финансы

ПРАЙМПРАЙМЦБ РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.
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