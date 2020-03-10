"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора. Это решение принято с учетом цены нефти.

Политика В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сегодня ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов.

Экономика Песков заявил о запасе прочности российской экономики «Хочу напомнить неоднократное заявление президента: на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность», — сказал Песков.

Политика Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Политика Путин отреагировал на изменение цен на нефть Путин заявил, выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы, что «цены на нефть пляшут и прыгают», вместе с ними меняется курс национальной валюты и биржи, однако «Россия пройдет все это достойно, экономика будет укрепляться», передает РИА «Новости».

Общество Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.

Политика Неизбранные в новую Госдуму депутаты получат «парашюты» Поправка депутата Госдумы Александра Карелина («Единая Россия») о досрочным выборах предусматривает выплату компенсаций тем, кто не изберется в нижнюю палату парламента нового созыва.

Политика В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17 В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.

Финансы Минфин приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ Сегодня, 10 марта 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации.

Политика Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Здоровье Школы Энгельсского района снова закрыли на карантин Внеплановые каникулы продлятся до 17 марта включительно. Напомним, в текущем году энгельсские школы уже закрывали на карантин.

Музыка Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.

Энергетика Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10% Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.