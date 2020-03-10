Финансы
Вести.RuНа фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты
"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора. Это решение принято с учетом цены нефти.
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Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин сегодня ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Экономика
Песков заявил о запасе прочности российской экономики
«Хочу напомнить неоднократное заявление президента: на фоне вот этой турбулентности и волатильности мировых рынков российская экономика обладает необходимым запасом прочности, чтобы сдемпфировать эту временную нестабильность», — сказал Песков.
Экономика
Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%
Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний.
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Путин отреагировал на изменение цен на нефть
Путин заявил, выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы, что «цены на нефть пляшут и прыгают», вместе с ними меняется курс национальной валюты и биржи, однако «Россия пройдет все это достойно, экономика будет укрепляться», передает РИА «Новости».
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Политика
Неизбранные в новую Госдуму депутаты получат «парашюты»
Поправка депутата Госдумы Александра Карелина («Единая Россия») о досрочным выборах предусматривает выплату компенсаций тем, кто не изберется в нижнюю палату парламента нового созыва.
Кино
В Югре объявлены победители фестиваля «Дух огня»
В Югре завершился фестиваль «Дух огня».
Биатлон
Логинов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в Финляндии
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды на восьмой этап Кубка мира, который состоится в финском Контиолахти.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам
Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17
В Нидерландах начался судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на востоке Украины пассажирского Boeing Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, слушания проходят в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол, передает корреспондент РИА Новости.
Финансы
Минфин приостановил проведение аукционов по размещению ОФЗ
Сегодня, 10 марта 2020 года, Министерство финансов РФ сообщило, что приостанавливает проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации.
Культура
Комик Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
Телеканал RT America объявил во вторник о старте нового проекта Dennis Miller +1, передает RT на русском.
Армия и оружие
Военный конвой американцев прогнали сирийские солдаты
Утверждается, что сирийские солдаты, вооруженные стрелковым оружием, преградили дорогу американской колонне, которая состояла из нескольких бронемашин.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 20 5G показали на рендерах
Южнокорейская компания Samsung в третьем квартале намерена презентовать новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note 20.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Здоровье
Школы Энгельсского района снова закрыли на карантин
Внеплановые каникулы продлятся до 17 марта включительно. Напомним, в текущем году энгельсские школы уже закрывали на карантин.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Политика
Мишустин освободил Юрчика от должности замминистра транспорта
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился освободить Александра Юрчика от должности заместителя министра транспорта.
Экономика
ЦБ объявил о мерах поддержки банков из-за коронавируса
ЦБ до 30 сентября планирует дать льготы банкам из-за негативного влияния коронавирусной инфекции на отдельные отрасли, сообщил регулятор.
Армия и оружие
Флот авианосцев ВМС США могут сократить из-за ракет России
В материале сказано, что в настоящее время командование Военно-морскими силами США задумалось о сокращении авианосного флота страны.
Спорт
Российский велогонщик госпитализирован в ОАЭ из-за коронавируса
Российский велогонщик команды «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов находится в больнице Абу-Даби после сдачи положительного теста на коронавирус.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Футбол
Кокорин рассказал, почему не хочет возвращаться в «Зенит»
Энергетика
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%
Нефть после вчерашнего обвала дорожает на 10%. Данные торгов приводит РИА Новости. Так, баррель марки Brent достиг отметки в 38 долларов.
Армия и оружие
Узбекистан и Таджикистан проведут совместные учения против терроризма
Одна рота спецназа Узбекистана и три роты спецназа Таджикистана проведут учения с 11 по 14 марта на военном полигоне «Фахрабад», отрабатывая действия «по уничтожению условных террористических группировок на стыке границ двух государств».