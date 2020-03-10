Банк России с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил регулятор.

ЦБ РФ с 10 марта начнет продажу валюты на внутреннем рынке

Политика Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член Партии перемен Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».

Экономика Турбизнес разработал антикризисные меры для поддержки продаж Туристические компании разработали антикризисные меры, направленные на поддержку продаж путевок на весну и лето, куда входят снижение порога первого взноса и страховка от невыезда с возможностью аннуляции туров без штрафов, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Биатлон Хованцев ответил, выступит ли Логинов на этапе КМ в Норвегии Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев ответил на вопрос о возможном пропуске Александром Логиновым заключительного этапа Кубка мира, который пройдёт в норвежском Хольменколлене.

Политика Госдума одобрила во втором чтении конституционные поправки Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон РФ на пленарном заседании.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.

Политика Собянин предложил президенту «пойти на выборы, а не переназначиться» Мэр столицы выступил за то, чтобы действующий президент мог выставить свою кандидатуру на новых выборах Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что озвученная во вторник, 10 марта, идея разрешить действующему президенту участвовать в новых выборах ожидаема.

Футбол УЕФА попросили перенести Евро-2020 из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил обращение со стороны федераций футбола многих стран с просьбой перенести сроки проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Финансы Украинский нацбанк бросился спасать гривну «Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект», – сообщает Нацбанк.

Шоу-бизнес Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.

Футбол Уткин извинился перед болельщиками «Зенита» Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.

Общество Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих» Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Энергетика Новак оценил сроки восстановления цен на нефть Цены на нефть после случившегося обвала на фоне развала сделки ОПЕК+ могут восстановиться через несколько месяцев, сказал министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.