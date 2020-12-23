Госдума приняла закон, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на продукты

Как сообщают в пресс-службе нижней палаты парламента, закон позволит правительству устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов РФ.