Как сообщают в пресс-службе нижней палаты парламента, закон позволит правительству устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов РФ.
Москва, 23 декабря 2020, 16:15 — REGNUM Минздрав России принял решение прекратить набор добровольцев для клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе министерства.
Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен принять регламент по флагу и гимну сборной России на Олимпиаде в Токио, заявил 23 декабря глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.