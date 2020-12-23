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Вести.Ru
Вести.Ru

ЦБ РФ: санкции США завершают эпоху доминирования доллара

Санкции США снижают доверие к доллару и снижают его надежность как средства сбережения и платежей, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.В источнике
Газета.Ru
ПРАЙМ
Молодой коммунар
Экспресс газета
Вести.Ru
Lenta.ru
Аргументы и Факты
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Lenta.ru

Россиян предостерегли от хранения долларов

Lenta.ru09:57
ТАСС

ЦБ: активное применение санкций США с годами снизит использование доллара

ТАСС04:24
Аргументы и Факты

В ЦБ считают, что санкции США подрывают ценность доллара

Аргументы и Факты06:24
Московский Комсомолец

В ЦБ сочли, что американские санкции вредят доллару

Московский Комсомолец05:12
Радио Sputnik

Стреляют себе в ногу. ЦБ объяснил, чем США подрывают позиции доллара

Радио Sputnik04:28
Вести.Ru

ЦБ РФ: санкции США завершают эпоху доминирования доллара

Вести.Ru08:59
ПРАЙМ

Банк России выразил сомнение в надежности доллара как средства сбережения

ПРАЙМ04:19

Госдума приняла закон, позволяющий правительству устанавливать предельную цену на продукты

Как сообщают в пресс-службе нижней палаты парламента, закон позволит правительству устанавливать предельные розничные цены на эти продукты на срок не более 90 календарных дней на территории одного или нескольких субъектов РФ.
Фонтанка.Ру03:33

Минздрав прекратил набор добровольцев для испытаний вакцины «Спутник V»

Москва, 23 декабря 2020, 16:15 — REGNUM Минздрав России принял решение прекратить набор добровольцев для клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили 23 декабря в пресс-службе министерства.
REGNUM08:15

МОК примет решение по флагу и гимну сборной России до конца января

Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен принять регламент по флагу и гимну сборной России на Олимпиаде в Токио, заявил 23 декабря глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Известия12:46

Reuters: администрация Трампа планирует новые санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон планирует в ближайшие недели расширить санкции против газопровода «Северный поток-2», сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ14:00