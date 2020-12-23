Вести.RuЦБ РФ: санкции США завершают эпоху доминирования доллараСанкции США снижают доверие к доллару и снижают его надежность как средства сбережения и платежей, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.В источникеКапитал страныГазета.RuВести.RuЭкспресс газетаПРАЙМPravda.RuЮжный ФедеральныйРИА “Informing”Молодой коммунарАргументы и ФактыDeita.ruLenta.ruПодробнее о событииРоссиян предостерегли от хранения долларовLenta.ruвчера в 09:57Банк России выразил сомнение в надежности доллара как средства сбереженияПРАЙМвчера в 04:19В ЦБ считают, что санкции США подрывают ценность доллараАргументы и Фактывчера в 06:24В ЦБ сочли, что американские санкции вредят долларуМосковский Комсомолецвчера в 05:12Стреляют себе в ногу. ЦБ объяснил, чем США подрывают позиции доллараРадио Sputnikвчера в 04:28ЦБ: активное применение санкций США с годами снизит использование доллараТАССвчера в 04:24ЦБ РФ: санкции США завершают эпоху доминирования доллараВести.Ruвчера в 08:59Показать ещёОценить42Комментировать84Поделиться