ЦБ РФ счел исчерпанным рост доступности жилья за счет снижения ставок
Ключевым фактором в этом году является динамика цен на жилье и доходов населения. Несмотря на быстрое подорожание жилья, его доступность в ипотеку выросла за счет роста сроков кредитования и снижения ставок (в среднем, соответственно, до 233,8 месяца и 7,23% на 1 апреля).В источнике
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