Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей, считает ЦБ.
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) на фоне участившихся ДТП с участием электросамокатов предлагает признать данное средство передвижения источником повышенной опасности и ограничить его управление для детей до 18 лет.
Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.