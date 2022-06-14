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ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам

Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей, считает ЦБ.
Интерфакс
Банк России рекомендовал банкам не допускать подобных практик и исключить возможности для ущемления прав потребителей.
BFM.ru
Введение комиссии на валютные счета в июне анонсировали Райффайзенбанк и Тинькофф банк — с 30 и 23 июня соответственно.
Lenta.ru
Банк России предупредил, что будет отслеживать действия банков по введению или увеличению комиссий на предмет соблюдения законов, а при необходимости реагировать.
Forbes

Подробнее о событии

ЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов
РБКвчера в 13:33
ЦБ заявил банкам о недопустимости односторонних комиссий по счетам и вкладам
Forbesвчера в 13:29
ЦБ назвал недопустимым одностороннее установление комиссий по счетам и вкладам
ТАССвчера в 12:57
ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам
Интерфаксвчера в 13:17
ЦБ назвал одностороннее введение комиссий на обслуживание валютных счетов недопустимым
РИА Новостивчера в 13:03
ЦБ заявил о недопустимости комиссий по валютным счетам без согласия клиента
Коммерсантъвчера в 13:19
ЦБ назвал недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание счетов
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