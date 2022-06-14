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ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам

Включение в действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, предусматривающих одностороннее увеличение или установление вознаграждений за совершение операций, нарушает права потребителей, считает ЦБ.
Интерфакс
Банк России считает, что недопустимо взимать с клиентов комиссию «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов».
РБК
Введение комиссии на валютные счета в июне анонсировали Райффайзенбанк и Тинькофф банк — с 30 и 23 июня соответственно.
Lenta.ru
ЦБ потребовал от банков провести работу по исключению возможности ущемления прав потребителей.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

ЦБ выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов
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ЦБ заявил о недопустимости комиссий по валютным счетам без согласия клиента
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ЦБ РФ счел недопустимым введение банками комиссий по валютным счетам
Интерфаксвчера в 13:17
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ЦБ назвал недопустимым одностороннее установление комиссий по счетам и вкладам
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