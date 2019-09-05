Общество

КоммерсантъКоммерсантъЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
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Центробанк: бывшие силовики становятся жертвами мошенников чаще остальных

URA.Ru17:47

В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

RT на русском16:17

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Интерфакс11:07

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

РБК14:09

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

ТАСС13:07

В ЦБ описали жертв мошенничества с фиктивной лотереей

Москва 2411:13

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Коммерсантъ15:42
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:08, Вашингтон
Политика

Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
RT на русском 17:12
Политика

Польский журналист обвинил Варшаву в попытке разрушить самосознание россиян

Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России.
РИА Новости 20:51
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Техосмотр предлагают передать официальным дилерам

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума рассказал журналистам, что в свое время не вполне удачным было решение отдать процедуру техосмотра в частные руки.
За рулем 12:30
Экономика

Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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Технологии

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Футбол

Израиль и Северная Македония сыграли вничью в матче отбора Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Израиля и Северной Македонии сыграли вничью.
Чемпионат 16:39
Политика

Генеральный прокурор Украины встретился с сенаторами из США

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка встретился с американскими сенаторами Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые приехали на Украину.
REGNUM 05:21
Политика

Украина не захотела особого статуса в Евросоюзе

Ранее президент Словении Борут Пахор, выступая на проходившем в словенском городе Блед 14-м Стратегическом форуме, предложил ЕС предоставить странам Западных Балкан полноценное членство в союзе, а Украине и Турции – особый статус.
Взгляд.ру вчера в 08:45
Футбол

Могилевец вернулся к тренировкам после травмы

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец восстановился после травмы.
Sportbox.RU 16:01
Политика

На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»

Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия 20:08
Баскетбол

Сборная России узнала соперников по второму групповому раунду КМ

Мужская сборная России по баскетболу узнала своих соперников по второму групповому раунду Кубка мира, проходящему в Китае.
МК-Спорт вчера в 12:51
Армия и оружие

Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Наука

Иглоукалывание и эндорфины снизили тягу к алкоголю у крыс

Физическую зависимость от алкоголя у крыс (на других животных метод пока не проверяли) можно ослабить, если вводить иглу для акупунктуры в определенную точку на передней конечности, сообщается в Science Advances.
N+1 01:48
Кино

Вышел первый трейлер мрачной сказки «Гретель и Гензель»

Профиль 09:49
Общество

У россиянки отобрали ребенка в Италии

Lenta.ru 07:40
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Здоровье

В Минздраве назвали основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Экономика

Правительство поддержало проект о негосударственных пенсиях

Правительство поддержало законопроект о праве на получение выплат от негосударственных пенсионных фондов до достижения пенсионного возраста, сообщила пресс-служба "Единой России".
РИА Новости 07:47
Происшествия

Опубликовано видео с места аварии вертолёта Ми-8 под Саратовом

Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области.
REGNUM 10:46
Общество

Мэр Якутска уволила своего зама из-за несоответствующего образования

Трудовой договор с первым замглавы Якутска Владимиром Федоровым, образование которого не соответствует занимаемой должности, расторгнут, сообщила мэр Сардана Авксентьева.
РИА Новости 05:06
Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Политика

Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Общество

Синоптики предупредили Канаду о приближении урагана «Дориан»

В субботу ураган "Дориан" достигнет атлантического побережья Канады. К этому моменту стихия ослабеет до первой категории из пяти возможных.
Российская газета 19:22
Интернет

Facebook запустил сервис знакомств

Компания Facebook объявила о запуске в США сервиса онлайн-знакомств Dating.
Коммерсантъ 13:59
Футбол

Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в следующем году

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в следующее летнее трансферное окно.
Sportbox.RU 15:09
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Единоборства

Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей

Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
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