Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Армия и оружие Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии «Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.

Происшествия Центральный аппарат СК проконтролирует дело о пропаже девочки под Вологдой Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату Следственного комитета взять на контроль расследование дела о пропаже двухлетней девочки в Тарногском районе Вологодской области.

Единоборства Фергюсон может встретиться с победителем боя Нурмагомедов — Порье Президент UFC Дана Уайт заявил, что Тони Фергюсон получит предложение провести бой с победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

Политика Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.

Общество Греф призвал отменить школьные экзамены Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Политика В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.

Общество Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.

Происшествия В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.

Политика Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Армия и оружие США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС, способный нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, переброшен на авиабазу Фэрфорд в Великобритании.

Музыка Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык Журналистка из Латвии Элита Вейдемане обрушилась с критикой на певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она исполняла песни и разговаривала на русском языке.

Транспорт Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.

Политика Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.

Кино Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.

Происшествия В Казани грузовик въехал в людей около рынка В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.

Культура Скончался автор монумента «Разорванное кольцо» Константин Симун В ночь на 5 сентября на 85-м году жизни в США скончался известный петербургский скульптор-монументалист Константин Симун.

Политика Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.

Технологии К концу сентября в России закончатся IP-адреса В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

Гаджеты Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.