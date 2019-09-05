Общество
КоммерсантъЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Происшествия
Центральный аппарат СК проконтролирует дело о пропаже девочки под Вологдой
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату Следственного комитета взять на контроль расследование дела о пропаже двухлетней девочки в Тарногском районе Вологодской области.
Московский Комсомолец 12:17
Единоборства
Фергюсон может встретиться с победителем боя Нурмагомедов — Порье
Президент UFC Дана Уайт заявил, что Тони Фергюсон получит предложение провести бой с победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
Sportbox.RU 14:35
Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Происшествия
В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области
В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
Газета.Ru 12:49
Политика
Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit
Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.
Российская газета 17:51
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС, способный нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, переброшен на авиабазу Фэрфорд в Великобритании.
Известия 16:34
Музыка
Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык
Журналистка из Латвии Элита Вейдемане обрушилась с критикой на певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она исполняла песни и разговаривала на русском языке.
Взгляд.ру 15:05
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском 21:08
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Политика
Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам
Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.
Московский Комсомолец 10:21
Кино
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Культура
Скончался автор монумента «Разорванное кольцо» Константин Симун
В ночь на 5 сентября на 85-м году жизни в США скончался известный петербургский скульптор-монументалист Константин Симун.
МР7.ру 05:57
Гаджеты
Обновленный iPhone XR выйдет в новых цветах
The GEEK 15:23
Политика
Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РИА Новости 16:10
Космос
Космический модуль лунной миссии Индии вышел на круговую орбиту
REGNUM 03 сентября в 05:37
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:25
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Гаджеты
Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца
Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.
Известия 11:05
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты 20:20