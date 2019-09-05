Общество

КоммерсантъКоммерсантъЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
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Центробанк: бывшие силовики становятся жертвами мошенников чаще остальных

URA.Ru17:47

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Интерфакс11:07

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Коммерсантъ15:42

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

РБК14:09

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

ТАСС13:07

В ЦБ описали жертв мошенничества с фиктивной лотереей

Москва 2411:13

В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

RT на русском16:17
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что Тони Фергюсон получит предложение провести бой с победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
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Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
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По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
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В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области

В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
Газета.Ru 12:49
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Джо Джонсон - младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - объявил об уходе из парламента, а также с поста министра по делам университетов и науки.
Российская газета 17:51
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Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
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Армия и оружие

США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС, способный нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, переброшен на авиабазу Фэрфорд в Великобритании.
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Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык

Журналистка из Латвии Элита Вейдемане обрушилась с критикой на певицу Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она исполняла песни и разговаривала на русском языке.
Взгляд.ру 15:05
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском 21:08
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Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
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Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам

Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.
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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
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В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
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Скончался автор монумента «Разорванное кольцо» Константин Симун

В ночь на 5 сентября на 85-м году жизни в США скончался известный петербургский скульптор-монументалист Константин Симун.
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Обновленный iPhone XR выйдет в новых цветах

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Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold выходит в продажу 6 сентября

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Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.
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В Свердловской области один человек пострадал при пожаре в двух домах

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Космический модуль лунной миссии Индии вышел на круговую орбиту

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Следующий Porsche 718 Cayman станет полностью электрическим

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«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

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В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

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