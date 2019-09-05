Экономика
РБКВ ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей
Представитель регулятора пояснил, что речь идет об участии в фиктивной лотерее. Чаще всего ее жертвами становятся люди в возрасте старше 50 лет либо мужчины в среднем возрастном диапазоне.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:14, Вашингтон
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Футбол
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией
Экономика сегодня 14:17
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Футбол
Кокорин и Мамаев досрочно вышли на свободу
Обвинительные приговоры были вынесены ив отношении брата Кокорина Кирилла (полтора года) и их друга Александра Протасовицкого (год и пять месяцев).
ГЛАС.RU 03:28
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов ждут на свадьбе 300 гостей
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится уже через неделю, а ведь еще совсем недавно многие были уверены, что театральный режиссер и известная телеведущая общаются только лишь ради пиара.
МонаВиста 12:32
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
RT на русском 11:41
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
Абызову предъявили обвинение по новому уголовному делу
Следственные органы официально обвинили экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов на сумму около 32 млрд рублей.
Росбалт 09:51
Политика
Зеленский рассказал, как пройдет обмен пленными
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
ТВ Центр 14:59
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Политика
Власти Венесуэлы заподозрили Гуайдо в попытке продать регион
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, незаконно объявившего себя президентом, за попытку продать регион Эссекибо, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:48
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Происшествия
В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.
Агентство Москва 06:06
Шоу-бизнес
Певица Натали показала, как получить на фото длинные ноги
Певица Натали показала своим подписчикам в Instagram «магию фото». Она выложила два снимка из фотосессии для клипа «Я без оружия».
Телепрограмма 07:32
Единоборства
Хабиб разделся для попадания в вес
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов снял одежду, чтобы попасть в вес перед поединком против американца Дастина Порье, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 02:33
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Поволжского страхового альянса»
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у "Поволжского страхового альянса" (ПСА), следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:08
Авто
Продажи новых легковых авто и LCV в России упали на 1,3%
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе в России было продано 145 545 единиц легковых авто и легкого коммерческого транспорта (LCV) – на 1,3% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 03:13
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Транспорт
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Хоккей
«Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном
40-летний форвард и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «акул».
Sport24.ru 11:54
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Авто
В Сеть попало первое фото нового кроссовера Genesis GV70
Через год после GV80, который должен выйти в 2020 году, корейский премиум-бренд Genesis выпустит его «младшего» брата – GV70.
Автоновости дня 07:29
Происшествия
В результате выезда машины на тротуар в Берлине погибли четверо
В результате выезда автомобиля Porsche на тротуар в Берлине погибли четыре человека, среди них один ребёнок.
RT на русском 15:02
Политика
Помпео заявил о стремлении США к переговорам с Ираном
Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу, 6 сентября, заявил, что Соединённые Штаты стремятся преодолеть возникшую напряжённость в отношениях с Ираном дипломатическим способом.
RT на русском 14:52