Экономика
КоммерсантъЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
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Экономика
Рухнувшие российские банки нажились на пенсионерах
Люди старше 60 лет оказались лидерами по объему вкладов в российских банках, которые рухнули за последние два года.
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В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.
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На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
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Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
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Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости вчера в 15:51
Гаджеты
Lenovo представила новые компьютеры Yoga
Новый Lenovo Yoga C940 (15-дюймов) — лучший ноутбук концепции 2 в 1, обладает узнаваемым дизайном, гравированной выемкой в веб-камере для лучшего открытия крышки, цифровым пером, которое вставляется в специальный разъем для зарядки, затвором TrueBlock Privacy, поддержкой аутентификации с помощью Windows Hello или сканера отпечатков пальцев для сохранности важных конфиденциальных данных.
CNews 03:53
Политика
Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
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Российские дипломаты посетили Госдепартамент США и потребовали отменить запрос на экстрадицию из Италии топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединённой двигателестроительной корпорации Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика
Пётр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Пётр Порошенко снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) страны, об этом 6 сентября сообщил адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 03:47
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
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Политика
В конгресс США внесли проект резолюции против возрождения G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в палату представителей США проект резолюции против возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России.
РБК 04:19
Происшествия
Судоводитель затонувшего в Крыму катера задержан
Через 20 минут, попав в шторм, судно затонуло на расстоянии около 150 метров от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств.
Интерфакс 03:22
Политика
Путин прокомментировал идею создания киберполиции
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости киберполиции.
Московский Комсомолец 02:12
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Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
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На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
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Пять человек госпитализированы после наезда грузовика в Казани
Пятеро пешеходов госпитализированы в результате наезда грузовика на пешеходов в Казани.
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Исследования Ford показывают, что водители не доверяют электромобилям в плохую погоду и не считают, что на них интересно ездить.
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Показан внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении
В рамках проходящего автосалона в Чэнду состоялся дебют новой версии Toyota Highlander Knight Edition.
32CARS.ru 04:28