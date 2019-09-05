Экономика
RT на русскомВ ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей
Первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв сообщил, что чаще всего жертвами мошеннических лотерей становятся мужчины среднего возраста, имевшие опыт работы в силовых структурах.
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Теннис
Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open
ТАСС вчера в 21:58
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Происшествия
В США из-за урагана «Дориан» умерли пять человек
Как минимум пять человек уже умерли в США из-за урагана «Дориан». Об этом сообщил в четверг, 5 сентября, телеканал CNN.
Известия 00:31
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
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Сотрудник магазина в Москве избил покупателя за кражу бутылки водки
Полицейские задержали администратора магазина, который избил до состояния комы покупателя магазина самообслуживания, заподозрив того в краже бутылки водки.
ТАСС 01:34
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Названы незаменимые для женской красоты продукты
VSE42.RU 01:37
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Защита главы департамента Минпромторга Дениса Пака оставила вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на усмотрение Алексеевского районного суда Белгородской области.
РИА Новости 03 сентября в 10:00
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика
КНДР обвинили в попытке контрабандного ввоза 100 тыс. бутылок водки
В ноябре прошлого года КНДР предприняла попытку импортировать 15,6 тысяч бутылок белорусской водки на общую сумму $14 тысяч, а в феврале — 90 тысяч бутылок водки производства России на сумму свыше $27 тысяч.
REGNUM 01:27
Авто
Следующий Porsche 718 Cayman станет полностью электрическим
SpeedMe вчера в 01:16
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости вчера в 15:51
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей.
РИА Новости 00:03
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Здоровье
Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США
Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Происшествия
Военный Ми-8 разбился в Саратовской области
В Саратовской области потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК вчера в 08:55
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Экономика
Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать).
Ведомости вчера в 17:40
Политика
Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.
ТАСС 01:29
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готовит новый контракт для Погба
Чемпионат вчера в 22:40
Политика
Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
Путин отметил, что уже к сегодняшнему дню разработан и принят целый ряд мер, который связан с либерализацией, разговоры об этом президент вел с Генпрокуратурой и председателем Верховного суда.
РБК 00:50
Кино
Мультсериал «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Life.ru вчера в 20:36
Общество
Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями
Новшество – организация систематического видеонаблюдения на массовых мероприятиях, объяснил «Ведомостям» замруководителя ДИТа Александр Горбатько.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Гаджеты
Nokia выпустила «раскладушку» с доступом к 4G
Финская компания HMD Global представила на берлинской выставке IFA новые телефоны Nokia, в том числе и раскладную модель.
Невские Новости вчера в 21:27
Общество
Александр Беглов не стал открывать для пассажиров новые станции питерского метро из-за возможной провокации
Эхо Москвы вчера в 21:06
Хоккей
«Ак Барс» в гостях крупно обыграл «Йокерит»
БИЗНЕС Online вчера в 14:20
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Нурмагомедов сумел сделать вес накануне взвешивания
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сумел согнать лишние килограммы накануне взвешивания перед боем с Дастином Порье.
Российская газета 01:55