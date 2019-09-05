Экономика
ИнтерфаксВ ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
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Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития рака
Наиболее критическими факторами развития онкологического заболевания являются курение и употребление спиртного, а также вирус папилломы человека.
Вечерняя Москва 04 сентября в 05:26
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
В ООН заявили о попытке КНДР импортировать 100 тыс. бутылок водки
В первом случае Северная Корея попыталась импортировать 15,6 тыс. бутылок белорусской водки по общей цене более $14 тыс. Во втором — были изъяты 90 тыс. бутылок российского алкоголя на сумму более $27 тыс. В ООН добавили, что Пхеньян также импортировал дорогие автомобили, например лимузин Mercedes Maybach S-класса.
РБК 00:35
Политика
Путин назвал Камчатку бриллиантом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видел ничего более красивого в мире, чем Камчатка.
ТАСС 00:22
Политика
В Боснии и Герцеговине хотят признать российский статус Крыма
Лидер боснийских сербов, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что считает Крым частью России.
РИА Новости Крым вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ вчера в 04:17
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Хоккей
Панарин не исключил переезда в США после окончания карьеры
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» заявил, что хотел бы остаться в США после завершения игровой карьеры.
Спорт день за днем вчера в 12:40
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Элджей и Настя Ивлеева поженились
Музыкант Элджей и Настя Ивлеева поженились.
Время Пресс вчера в 10:51
Общество
В Сочи онкобольного мужчину выселили из временного жилья на улицу
Life.ru 04 сентября в 10:12
Общество
Один из богатейших людей в мире захотел передать бизнес женщине
Основатель ритейл-компании Fast Retailing и владелец сети магазинов Uliqlo Тадаси Янаи выразил желание передать свой бизнес женщине.
Известия 00:13
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском вчера в 21:08
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru вчера в 06:48
Космос
В пузырях Ферми происходит что-то странное
Считается, что гамма-излучение в пузырях Ферми формируется за счет космических лучей, представляющих собой высокоэнергетические частицы.
AstroNews.ru вчера в 12:32
Здоровье
Женщина в коме родила здоровую дочь
Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме.
Lenta.ru вчера в 19:29
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
REGNUM вчера в 08:32
Происшествия
В США из-за урагана «Дориан» умерли пять человек
Как минимум пять человек уже умерли в США из-за урагана «Дориан». Об этом сообщил в четверг, 5 сентября, телеканал CNN.
Известия 00:31
Политика
Глава Минприроды анонсировал реорганизацию Росгидромета
Росгидромет ждет серьезная реорганизация, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Известия» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Коммерсантъ вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном
Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Общество
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
РИА Новости вчера в 15:51
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31