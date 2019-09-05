Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
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В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Интерфаксвчера в 11:07

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

ТАССвчера в 13:07

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

РБКвчера в 14:09

В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

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Комсомольская правда10:30

В ЦБ описали жертв мошенничества с фиктивной лотереей

Москва 24вчера в 11:13

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Коммерсантъвчера в 15:42
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
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