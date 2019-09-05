Экономика
КоммерсантъЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
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Происшествия
Памфилова от напавшего отбивалась стулом
Pravda.Ru 10:19
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое выступало активно против, и сохранили музей на прежнем месте.
Российская газета 08:55
Происшествия
В детской поликлинике Челнов посетители подрались в очереди к педиатру
БИЗНЕС Online 07:29
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Баскетбол
Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира
Команде Сергея Базаревича, которая сегодня уступила Польше (74:79), для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, необходимо было поражение Аргентины.
Sport24.ru 09:55
Театры
Театр Вахтангова откроет новый сезон спектаклем «Пер Гюнт» Бутусова
Для Бутусова постановка станет первой на посту главного режиссера театра Вахтангова.
Интерфакс - Россия 07:51
Армия и оружие
Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса 12:53
Армия и оружие
США запустили четыре баллистические ракеты
США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.
РИА Новости 15:58
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru 08:08
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби
«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК 16:04
Здоровье
В первые недели жизни малыша поездки в авто нежелательны
MedikForum.ru 06:54
Происшествия
Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом
Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru 14:10
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:29
Игры
Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding
Журналистам Financial Times удалось взять интервью у Хидео Кодзимы, но с интересным условием — оно не будет сосредоточено на Death Stranding.
Игромания.ру 15:26
Футбол
Дзюба о матче с Шотландией: «Рубилово, рубилово, рубилово. Судья практически ничего не свистел»
Судья практически ничего не свистел.
Sports.ru 17:15
Наука
У берегов Японии нашли новый вид китов
Группа японских и американских ученых установили, что киты, которых китобои с японского острова Хоккайдо называют Kurotsuchikujira, относятся к неизвестному науке виду из рода плавунов.
МедиаПоток 04 сентября в 11:42
Наука
Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера будущего
Американские специалисты максимально приблизились к созданию суперкомпьютера, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 сентября в 02:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Происшествия
В Вологодской области нашли двухлетнюю девочку
В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.
RT на русском 13:21
Происшествия
Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка, сообщили СМИ
Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка Юлия Крашенная. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:51
Технологии
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свой номер телефона
Опция «не показывать никому мой номер телефона» была доступна и ранее, но она не касалась тех, кто ранее сохранил номер в своих контактах.
Радиочастотный спектр 09:12