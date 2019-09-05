Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Интерфаксвчера в 11:07

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

ТАССвчера в 13:07

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

РБКвчера в 14:09

В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

RT на русскомвчера в 16:17

Почему жертвами фальшивых лотерей становятся люди в погонах

Комсомольская правда10:30

В ЦБ описали жертв мошенничества с фиктивной лотереей

Москва 24вчера в 11:13

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Коммерсантъвчера в 15:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:34, Вашингтон
Происшествия

Памфилова от напавшего отбивалась стулом

Pravda.Ru 10:19
Общество

Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда

Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое выступало активно против, и сохранили музей на прежнем месте.
Российская газета 08:55
Происшествия

В детской поликлинике Челнов посетители подрались в очереди к педиатру

БИЗНЕС Online 07:29
Футбол

Шотландия — Россия 1:2

Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Музыка

Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры

Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Баскетбол

Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира

Команде Сергея Базаревича, которая сегодня уступила Польше (74:79), для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, необходимо было поражение Аргентины.
Sport24.ru 09:55
Футбол

Кадыров заявил о готовности пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

РБК 14:28
Театры

Театр Вахтангова откроет новый сезон спектаклем «Пер Гюнт» Бутусова

Для Бутусова постановка станет первой на посту главного режиссера театра Вахтангова.
Интерфакс - Россия 07:51
Армия и оружие

Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»

В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса 12:53
Армия и оружие

США запустили четыре баллистические ракеты

США провели испытательные запуски четырех неснаряженных баллистических ракет Trident II D5 с атомной подводной лодки "Небраска" (SSBN 739) типа "Огайо", сообщается на сайте американских ВМС.
РИА Новости 15:58
Происшествия

Жертвами выехавшей на тротуар машины в Берлине стали четверо человек

Известия 15:47
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год

ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru 08:08
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в хоккейном московском дерби

«Спартак», главным тренером которого с нового сезона является бывший наставник московского «Динамо», СКА и сборной России Олег Знарок, потерпели в трех первых встречах регулярного чемпионата КХЛ два поражения (оба раза — в овертайме).
РБК 16:04
Здоровье

В первые недели жизни малыша поездки в авто нежелательны

MedikForum.ru 06:54
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото погибших в Сирии спецназовцев

Газета.Ru 16:04
Происшествия

Сотрудник American Airlines попался на порче самолета перед вылетом

Согласно материалам дела, в ходе допроса механик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани признался, что спровоцировал помехи в работе бортового оборудования самолета перед вылетом.
РБК 15:57
Космос

Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Космос

Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем

Газета.Ru 17:22
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Футбол

Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро

"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru 14:10
Общество

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:29
Игры

Хидео Кодзима признался, что даже он не понимает Death Stranding

Журналистам Financial Times удалось взять интервью у Хидео Кодзимы, но с интересным условием — оно не будет сосредоточено на Death Stranding.
Игромания.ру 15:26
Футбол

Дзюба о матче с Шотландией: «Рубилово, рубилово, рубилово. Судья практически ничего не свистел»

Судья практически ничего не свистел.
Sports.ru 17:15
Наука

У берегов Японии нашли новый вид китов

Группа японских и американских ученых установили, что киты, которых китобои с японского острова Хоккайдо называют Kurotsuchikujira, относятся к неизвестному науке виду из рода плавунов.
МедиаПоток 04 сентября в 11:42
Наука

Физики приблизились к созданию квантового суперкомпьютера будущего

Американские специалисты максимально приблизились к созданию суперкомпьютера, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 сентября в 02:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Происшествия

В Вологодской области нашли двухлетнюю девочку

В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.
RT на русском 13:21
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

REGNUM 14:34
Происшествия

Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка, сообщили СМИ

Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка Юлия Крашенная. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:51
Технологии

Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свой номер телефона

Опция «не показывать никому мой номер телефона» была доступна и ранее, но она не касалась тех, кто ранее сохранил номер в своих контактах.
Радиочастотный спектр 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное