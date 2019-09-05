Экономика

РБКРБКВ ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

Представитель регулятора пояснил, что речь идет об участии в фиктивной лотерее. Чаще всего ее жертвами становятся люди в возрасте старше 50 лет либо мужчины в среднем возрастном диапазоне.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Центробанк: бывшие силовики становятся жертвами мошенников чаще остальных

URA.Ruвчера в 17:47

В ЦБ назвали самых частых жертв мошеннических лотерей

RT на русскомвчера в 16:17

В ЦБ назвали силовиков частыми жертвами мошеннических лотерей

РБКвчера в 14:09

ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей

Коммерсантъвчера в 15:42

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

ТАССвчера в 13:07

В ЦБ описали жертв мошенничества с фиктивной лотереей

Москва 24вчера в 11:13

В ЦБ силовиков назвали самыми частыми жертвами мошеннических лотерей

Интерфаксвчера в 11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Происшествия

На дом Эллы Памфиловой совершено нападение

Lenta.ru 05:21
Футбол

Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО

РИА Новости 05:43
Происшествия

Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск

Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Экономика

ЦБ отчитался о первых итогах проектного финансирования в Татарстане

В Татарстане по состоянию на 26 августа банки заключили с застройщиками 14 договоров в рамках проектного финансирования.
TatCenter вчера в 09:20
Происшествия

Мужчина попытался выдавить глаз однокласснику сына в Екатеринбурге

В октябре 2018 года мужчина по обыкновению пришел забирать своего сына из школы, когда заметил, что его ребенка «прессуют» два одноклассника.
Регион online 04:44
Политика

В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж за Элджея

Звезда шоу "Орёл и решка" и блогер Настя Ивлеева подтвердила, что вышла замуж.
Газета Metro 06:03
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Общество

Ураган «Дориан» ослаб до второй категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до второй категории.
RT на русском вчера в 12:21
Общество

Женщина родила двойню в 74 года и установила мировой рекорд

Lenta.ru 03:36
Происшествия

Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой

ТАСС 04:35
Политика

Суд в Киеве отменил арест «ценного свидетеля» по делу MH17

Киевский апелляционный суд отменил арест Владимира Цемаха, которого в украинской прессе окрестили «ценным свидетелем» по делу о крушении летом 2014 года в Донбассе Boeing МН17.
Журналистская правда вчера в 07:00
Общество

Основным владельцем КВН стал сын Маслякова

РБК 05:54
Происшествия

На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских

В Свердловской области уволили из органов внутренних дел троих подозреваемых в изнасиловании девушки 1997 года рождения и их непосредственных руководителей.
RT на русском 06:07
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Политика

Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками

Телеканал 360° 05:49
Футбол

В профсоюзе объяснили, что должен сделать «Краснодар», чтобы уволить Мамаева

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, как должен действовать «Краснодар», если клуб по-прежнему хочет расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.
Чемпионат 05:29
Энергетика

Reuters сообщило о продаже Exxon Mobil всех своих активов в Норвегии

По данным источников Reuters, компания закрыла сделку по продаже норвежских активов несколько дней назад.
Интерфакс 03:52
Наука

Индоевропейцы или азиаты: генетики прояснили происхождение индийцев

Учёные с помощью генетических исследований прояснили вопрос происхождения древнего и современного населения Индии, 6 сентября пишет Science.
REGNUM 05:51
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Наука

Дикая рыба оказалась опасней фермерской

ПХБ оказались стойкими к разложению, сохраняются долгое время в воде и почве и могут образовывать более опасные диоксины (производные дибензодиоксина), которые через воду попадают в рыбу и с ней — в организм человека.
Популярная механика 04:25
Космос

Ученые: инопланетные формы жизни действительно могут светиться

Naked Science 02:56
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассталась с ведущим Джоном Уорреном

Накануне ведущий НТВ подтвердил, что у него был роман с Толкалиной, и в то же время признался, что сейчас они больше не вместе.
Bimru.ru вчера в 12:10
Армия и оружие

В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ

Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Происшествия

Пропавшего в красноярской тайге четырехлетнего мальчика нашли

РБК 04:38
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском вчера в 09:28
Космос

Сенсация: что ждет всех землян через 10 дней

По мнению экспертов, уже в ближайшие 10 дней Земля погрузится в полную тьму и улетит в космос, где подвергнется атаке астероидов.
НТР 02:44
Политика

Собчак назвала Зеленского президентом-«бойфрендом»

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала украинского лидера Владимира Зеленского президентом-«бойфрендом» и президентом-«симпатичным сыном».
Lenta.ru 05:19
Авто

В России продажи автомобилей снова снизились

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в августе в России было продано 145 545 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта – на 1,3% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное