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ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 8,5% на декабрьском заседании - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых, на заседании 17 декабря, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.
Финмаркет
На взгляд экспертов, характер инфляции постепенно начинает меняться: из масштабного роста по всем фронтам на первый план выходят одиночные временные факторы.
Финмаркет
Стратеги банка полагают, что потребительский спрос будет оказывать все меньшее давление на фоне исчерпания эффекта бюджетной поддержки и возобновляющегося сберегательного тренда, при этом изменения вряд ли произойдут быстро.
Финмаркет
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.
Финмаркет

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ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 8,5% на декабрьском заседании - Райффайзенбанк
Финмаркет06:05
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