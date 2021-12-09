Стратеги банка полагают, что потребительский спрос будет оказывать все меньшее давление на фоне исчерпания эффекта бюджетной поддержки и возобновляющегося сберегательного тренда, при этом изменения вряд ли произойдут быстро.
Применение дополнительных (бустерных) доз вакцины от коронавирусной инфекции, произведенной компаниями Pfizer и BioNTech, одобрено для 16-летних и 17-летних подростков Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
Генеральный директор Bitfury и бывший исполняющий обязанности контролера валюты Брайан Брукс заявил, что нормативно-правовая среда в Соединенных Штатах может вывести многие криптовалютные фирмы за пределы страны, и уже заблокировала компании, пытающиеся предложить различные финансовые продукты.
Джеймс курирует дело о домогательствах Эндрю Куомо в бытность его губернатором Нью-Йорка, а также расследование возможного мошенничества принадлежащей бывшему президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization.
Число заявок на пособие по безработице в США сокращается с октября, хотя в последние недели темпы снижения замедлились, поскольку количество заявок приближается к среднему допандемическому показателю — порядка 220 тысяч заявок еженедельно.