с чего всё началось

Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана по предупреждению банкротства.

ЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Общество Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса, министерство иностранных дел ИРИ выразило соболезнования в связи с его кончиной.

Футбол ФИФА представила изменения в системе трансферов В Цюрихе состоялось заседание комитета ФИФА, на котором игроки, члены организации, представители лиг и клубов приняли нововведения, которые касаются системы трансферов.

Экономика Российский рынок обвалился максимально за два года По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Сбербанк выступил против повышения надбавок за системную значимость Ранее член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.

Общество Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Космос Китайский аппарат изучил грунт Луны Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.