Экономика
ИнтерфаксЦБ РФ сможет через суд на полгода ограничивать банкирам выезд за рубеж
Банк России сможет по решению суда ограничивать выезд за рубеж собственников и топ-менеджеров банков в случае введения в банк временной администрации, отзыва у него лицензии или утверждения советом директоров ЦБ плана по предупреждению банкротства.
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с чего всё началось
По словам автора законопроектов, вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, «предложенные нами меры носят системный профилактический характер».Коммерсантъ10:09
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Александр Панайотов опроверг информацию о своем участии в Евровидении
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Политика
Проститься с Дмитрием Язовым пришли сотни военных во главе с Шойгу
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Политика
Лукашенко заявил, что Россия принуждает Белоруссию к интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в "понуждении" к интеграции через высокие цены на энергоресурсы.
Общество
Бывший посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи скончался от коронавируса, министерство иностранных дел ИРИ выразило соболезнования в связи с его кончиной.
Политика
Милицию стали убивать раньше: опубликованы документы по делу Майдана
Украинское издание "Страна" опубликовала материалы экспертизы по делу расстрелов на Майдане в 2014 году.
Футбол
ФИФА представила изменения в системе трансферов
В Цюрихе состоялось заседание комитета ФИФА, на котором игроки, члены организации, представители лиг и клубов приняли нововведения, которые касаются системы трансферов.
Армия и оружие
США укрепляют и создают новые военные базы на северо-востоке Сирии
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Экспертиза подтвердила наличие на волосах Голунова следов наркотиков
Экспертиза, проведенная в 2019 году, подтвердила наличие следов наркотиков на волосах журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Экономика
Российский рынок обвалился максимально за два года
По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
Экономика
Сбербанк выступил против повышения надбавок за системную значимость
Ранее член правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
Автоспорт
Феттель стал лучшим по итогам пятого дня тестов Формулы-1
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель стал лучшим по итогам пятого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1, которые проходят в Барселоне.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Армия и оружие
Минобороны показало, как работают Силы специальных операций
В честь Дня Сил специальных операций (ССО), который отмечается в России 27 февраля, Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы российского спецназа.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
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Ольга Бузова и Давид Манукян устроили ролевые игры
Оказывается, Бузова и её избранник любят ролевые игры и активно практикуют их в постели.
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Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Автоспорт
Лэнс Стролл: Надеюсь, завтра всё пройдёт успешнее
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Происшествия
Иркутянин умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером
24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов.