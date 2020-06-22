Финансы
Вести.RuЦБ РФ смягчает регулирование выдачи ипотеки
Банк России готовится смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов. Это позволит банкам охотнее выдавать кредиты на покупку жилья. Для этого Банк России установит более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой, следует из сообщения регулятора.
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с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.Коммерсантъвчера в 14:22
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