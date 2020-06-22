с чего всё началось

Банк России готовится смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов. Это позволит банкам охотнее выдавать кредиты на покупку жилья. Для этого Банк России установит более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой, следует из сообщения регулятора.

Здоровье Главврач калужской инфекционки упрекнула калужан в беспечности Главврач калужской инфекционной больницы Елена Алешина объяснила, почему коронавирус так стремительно распространился по Калужской области. 27

Спорт Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Энергетика В Белоруссии рассказали о закупках российской нефти в июле «В рамках индикативного баланса на 2020 год белорусские НПЗ закупят в июле у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти», — приводит РИА Новости его слова.

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 146

Экономика После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.

Политика Жириновский назвал варварством позицию КПРФ по поправкам к Конституции КПРФ, отказываясь голосовать за поправки в Конституцию, демонтируют свое варварство и оппозицию всей стране, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский 23 июня перед началом заседания Госдумы. 33

Экономика В России планируют увеличить пенсии по старости Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля. 3K

Экономика Страховки от коронавируса оказались нерабочими Центробанк проверил, как работают страховки от коронавируса, и обнаружил, что нередко правила страхования дают возможность отказать заболевшему страхователю в выплате возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия. 2

Биатлон Майгуров объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента СБР Трёхкратный чемпион мира, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы организации.

Шоу-бизнес Ангелина Вовк рассказала о перенесенной клинической смерти Советская и российская телеведущая, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк в эфире "России 1" рассказала, как перенесла клиническую смерть.

Гаджеты Jaguar обновил электрический кроссовер I-Pace Обновленный I-Pace получит от Jaguar встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, что означает, что возможность использовать трехфазное зарядное устройство как в различных общественных точках зарядки, так и дома.

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 595

Экономика Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку. 25

Общество Основатель Baring Vostok Майкл Калви страдает онкологией У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви обнаружено онкологическое заболевание, заявил его адвокат, переадет РИА "Новости". 17

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной. 448

Происшествия Спасатели ищут детей на месте обрушения дома в Петербурге В Санкт-Петербурге обрушился пустовавший дом, спасатели ищут под обломками детей, которых незадолго до ЧП видели на нижнем этаже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Общество Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло Бывший член Совета Федерации Евгений Тарло, проработавший в верхней палате парламента восемь лет и представлявший Тамбовскую область, умер в ночь на вторник на 63-м году жизни. 111

Хоккей Турнир среди обладателей Кубка Гагарина стартует 19 августа в Казани Предсезонный турнир среди обладателей Кубка Гагарина в истории КХЛ пройдет в Казани с 19 по 23 августа.