Финансы
Вести.RuЦБ РФ смягчает регулирование выдачи ипотеки
Банк России готовится смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов. Это позволит банкам охотнее выдавать кредиты на покупку жилья. Для этого Банк России установит более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой, следует из сообщения регулятора.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.Коммерсантъвчера в 14:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости вчера в 11:29
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Спорт
Российские легкоатлеты обратились к Путину из-за кризиса в виде спорта
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 05:50
Общество
Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы
В новость была внесена правка (17:06 мск) - уточняется титул в первом абзаце.
ТАСС 09:40
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Энергетика
Белоруссия закупит в июле почти 2 млн тонн российской нефти
Белорусские НПЗ в июле закупят у российских компаний 1,58 млн тонн нефти.
Газета.Ru 09:51
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым
Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.
Bimru.ru 09:06
Политика
Песков рассказал, кто из иностранных лидеров приедет на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто из лидеров иностранных государств приедет на парад Победы в Москве 24 июня.
RT на русском 05:42
Общество
Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно
В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе.
Интерфакс 06:26
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Кино
Вышел тизер сериала «Текст. Реальность»
Российская газета 09:03
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском 03:28
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество
Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
Шоу-бизнес
Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 04:12
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
Авто
Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного
Компания Nissan решила перенести премьеру своего нового кроссовера Nissan Magnite на начало 2021 года.
SpeedMe вчера в 16:41
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Политика
Саакашвили рассказал о разговоре с Путиным в темной комнате
«Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной», — заявил экс-президент Грузии, отметив, что его собеседник «не шутил».
Lenta.ru 05:50
Общество
Do Rzeczy (Польша): какую игру ведет Газпром? (Do Rzeczy)
Не стоит радоваться раньше времени: Россия может вести гораздо более сложную игру, чем кажется на первый взгляд.
ИноСМИ 09:40
Экономика
После отмены самоизоляции россияне сократили расходы на еду
В мае с постепенной отменой ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса расходы россиян на еду сократились как в относительном, так и в абсолютном выражении.
РБК 08:46
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Общество
Москалькова: пикет не может расцениваться как митинг
Понятие пикета закреплено законом и не может рассматриваться как митинг, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Коммерсантъ 09:47
Политика
Путин: Нерабочие дни были обоснованными
Введение режима нерабочих дней в России было обоснованным. Об этом 23 июня заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам.
Фонтанка.Ру 10:08