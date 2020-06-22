с чего всё началось

Банк России готовится смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов. Это позволит банкам охотнее выдавать кредиты на покупку жилья. Для этого Банк России установит более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой, следует из сообщения регулятора.

Происшествия Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. 32

Происшествия Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП. 543

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Спорт Российские легкоатлеты обратились к Путину из-за кризиса в виде спорта Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину, сообщает ТАСС.

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Политика Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах. 65

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала о разводе с Харламовым Асмус пояснила, что в их разводе с Харламовым кроме них, никто больше не виноват.

Общество Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно В 2009 году Немцов вместе с Владимиром Миловым выпустили доклад "Лужков: итоги" о 17-летнем правлении мэра Москвы и о коррупции в городе. 9

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Происшествия В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник. 136

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Общество Москалькова: пикет не может расцениваться как митинг Понятие пикета закреплено законом и не может рассматриваться как митинг, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 2